Бойцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили пять российских танков и САУ "Акация". Видео

"Наши спецназовцы отработали пять российских танков и одну САУ "Акация", а также нанесли удары по позициям вражеской пехоты", – говорится в сообщении.
В СБУ также опубликовали соответствующее видео.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 22 февраля 2023 года, составили около 145 060 военных, 3334 танка, 299 самолетов, 287 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".