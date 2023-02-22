Бойцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили пять российских танков и САУ "Акация". Видео

Россия в войне против Украины потеряла более 3 тыс. танков Фото: EPA

"Наши спецназовцы отработали пять российских танков и одну САУ "Акация", а также нанесли удары по позициям вражеской пехоты", – говорится в сообщении.

В СБУ также опубликовали соответствующее видео.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube