В аэропорту Новосибирска заметили около сотни гробов с телами военных РФ – российские СМИ

На записи видно около 100 гробов с прикрепленными свидетельствами о смерти. На некоторых написан регион или населенный пункт, куда будет дальше отправлен груз, сообщил канал.
На видео разобрали данные одного из погибших в этих гробах – Юмашев Сергей Викторович из Хакасии.
Позже канал сообщил, что власти Хакасии подтвердили гибель Сергея Юмашева. Он воевал в составе ЧВК "Вагнер".
Издание "Сибирь.Реалии" подтвердило личности нескольких военных, все они были завербованы "Вагнером". По информации издания, Юмашев погиб 27 января в районе города Бахмут Донецкой области Украины. Одноклассники погибшего сообщили, что его тело должны доставить в село Аршаново Алтайского района Хакасии, где он родился и вырос. Юмашеву было 39 лет.
Еще один гроб на видео подписан "Гербольд. Бурятия". Родственники 39-летнего Геннадия Гербольда из Бурятии подтвердили изданию, что две недели назад им сообщили о его гибели, а накануне его привезли в Новосибирск. Сестра погибшего также сообщает, что из колонии №8 Гербольд пропал в ноябре, о том, что он воюет в Украине, она узнала в декабре. По словам женщины, во время последнего разговора 27 ноября он сказал, что ни за что не поедет в Украину. Она подозревает, что брата "силой увезли на войну".
Администрация Толмачево отрицает, что на кадрах одно из помещений аэропорта, сообщает издание "Подъем".
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 22 февраля, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 145 060 российских оккупантов.