В аэропорту Новосибирска заметили около сотни гробов с телами военных РФ – российские СМИ

На записи видно около 100 гробов с прикрепленными свидетельствами о смерти. На некоторых написан регион или населенный пункт, куда будет дальше отправлен груз, сообщил канал.

На видео разобрали данные одного из погибших в этих гробах – Юмашев Сергей Викторович из Хакасии.

Позже канал сообщил, что власти Хакасии подтвердили гибель Сергея Юмашева. Он воевал в составе ЧВК "Вагнер".

Издание "Сибирь.Реалии" подтвердило личности нескольких военных, все они были завербованы "Вагнером". По информации издания, Юмашев погиб 27 января в районе города Бахмут Донецкой области Украины. Одноклассники погибшего сообщили, что его тело должны доставить в село Аршаново Алтайского района Хакасии, где он родился и вырос. Юмашеву было 39 лет.

Еще один гроб на видео подписан "Гербольд. Бурятия". Родственники 39-летнего Геннадия Гербольда из Бурятии подтвердили изданию, что две недели назад им сообщили о его гибели, а накануне его привезли в Новосибирск. Сестра погибшего также сообщает, что из колонии №8 Гербольд пропал в ноябре, о том, что он воюет в Украине, она узнала в декабре. По словам женщины, во время последнего разговора 27 ноября он сказал, что ни за что не поедет в Украину. Она подозревает, что брата "силой увезли на войну".

Администрация Толмачево отрицает, что на кадрах одно из помещений аэропорта, сообщает издание "Подъем".