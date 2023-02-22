"Бьем врага 24/7". В Генштабе ВСУ показали работу армейской авиации. Видео

Соответствующий пост обнародован в Facebook Генштаба ВСУ.
Отмечается, что на видео запечатлены кадры работы военных 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".
"Бьем врага 24/7", – сказано в сообщении.
На видео видно, как украинские защитники наносят удары из боевых вертолетов и обстреливают позиции оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. По данным Генштаба ВСУ на утро 22 февраля 2023 года, украинские военные уничтожили около 145 060 российских оккупантов.