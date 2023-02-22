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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бьем врага 24/7". В Генштабе ВСУ показали работу армейской авиации. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На видео запечатлены кадры работы военных 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды", отметили в Генштабе ВСУ
На видео запечатлены кадры работы военных 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды", отметили в Генштабе ВСУ
Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 21 февраля опубликовал видео работы украинской авиации.

Соответствующий пост обнародован в Facebook Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на видео запечатлены кадры работы военных 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

"Бьем врага 24/7", – сказано в сообщении.

На видео видно, как украинские защитники наносят удары из боевых вертолетов и обстреливают позиции оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/570842621636261/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. По данным Генштаба ВСУ на утро 22 февраля 2023 года, украинские военные уничтожили около 145 060 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, авиация, вертолет, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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