"Бьем врага 24/7". В Генштабе ВСУ показали работу армейской авиации. Видео

На видео запечатлены кадры работы военных 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды", отметили в Генштабе ВСУ Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Соответствующий пост обнародован в Facebook Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на видео запечатлены кадры работы военных 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

"Бьем врага 24/7", – сказано в сообщении.

На видео видно, как украинские защитники наносят удары из боевых вертолетов и обстреливают позиции оккупантов.

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