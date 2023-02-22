"Четыре российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО". В ФРГ и трех странах Балтии пройдет выставка уничтоженной техники оккупантов

Об этом 22 февраля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в этой войне, – говорится в сообщении. – Между тем сегодня ночью четыре российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам".
Отмечается, что 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, граждане четырех стран – Германии, Литвы, Латвии и Эстонии – одновременно увидят, что "российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов".
"Это тоже должно стать сигналом для россиян. В Европе вблизи посмотрят на их настоящее лицо. Которое раньше вызывало тотальный страх, а теперь все чаще – отвращение и презрение. Больше европейцев смогут убедится, что Россию можно и нужно побеждать на поле боя. И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома", – сказано в сообщении.
В Генштабе напомнили, что летом 2022 года первые такие экспозиции принимали Польша и Чехия.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. По данным Генштаба ВСУ на утро 22 февраля 2023 года, украинские военные уничтожили около 145 060 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне против Украины 3334 танка.