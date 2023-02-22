"Четыре российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО". В ФРГ и трех странах Балтии пройдет выставка уничтоженной техники оккупантов

Об этом 22 февраля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в этой войне, – говорится в сообщении. – Между тем сегодня ночью четыре российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам".

Отмечается, что 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, граждане четырех стран – Германии, Литвы, Латвии и Эстонии – одновременно увидят, что "российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов".

"Это тоже должно стать сигналом для россиян. В Европе вблизи посмотрят на их настоящее лицо. Которое раньше вызывало тотальный страх, а теперь все чаще – отвращение и презрение. Больше европейцев смогут убедится, что Россию можно и нужно побеждать на поле боя. И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома", – сказано в сообщении.

В Генштабе напомнили, что летом 2022 года первые такие экспозиции принимали Польша и Чехия.