Стратком ВСУ показал, как тероборона уничтожила сразу два танка оккупантов в одном бою. Видео

Российские оккупанты каждый день теряют в Украине несколько танков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

"Еще два российских танка уничтожены! Один из этих мошканских танков пытался расстрелять наши позиции, но наехал на мину, установленную воинами отдельной бригады территориальной обороны (Днепр)", – сказано в сообщении.

Оккупанты, пишут в страткоме ВСУ, пригнали второй танк, чтобы вытащить поврежденную машину.

"Но наши попали в него, а затем гранатометчики добили вражеские машины", – подвели итог боя в ВСУ.