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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стратком ВСУ показал, как тероборона уничтожила сразу два танка оккупантов в одном бою. Видео

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Российские оккупанты каждый день теряют в Украине несколько танков
Российские оккупанты каждый день теряют в Украине несколько танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Украинским защитникам удалось за короткое время ликвидировать два танка оккупантов, прорывавшимся к позициям ВСУ. Соответствующее видео управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ обнародовало 19 февраля в Telegram.

"Еще два российских танка уничтожены! Один из этих мошканских танков пытался расстрелять наши позиции, но наехал на мину, установленную воинами отдельной бригады территориальной обороны (Днепр)", – сказано в сообщении.

Оккупанты, пишут в страткоме ВСУ, пригнали второй танк, чтобы вытащить поврежденную машину.

"Но наши попали в него, а затем гранатометчики добили вражеские машины", – подвели итог боя в ВСУ.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30% до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за этот год – и это без учета санкционного режима.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 31 декабря заявил, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.

Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, писало 9 февраля 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.

С 24 февраля 2022 года по 21 февраля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 144 440 оккупантов, 3326 танков, 6562 боевых бронированных машины и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Россия, оккупация, танки, Вооруженные силы Украины, армия РФ, ВСУ, территориальная оборона, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация
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