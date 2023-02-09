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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка – СNN

По данным расследователей Oryx, только подтвержденные потери российских танков в Украине приближаются к 1700 машинам, 1000 из них уничтожены
По данным расследователей Oryx, только подтвержденные потери российских танков в Украине приближаются к 1700 машинам, 1000 из них уничтожены
Фото: EPA

По состоянию на 9 февраля Россия потеряла в развязанной ею войне против Украины 1688 танков, из которых 1000 единиц уничтожены, 544 машин захвачены украинскими защитниками, 79 – повреждены, 65 – брошены военными РФ, пишет 9 февраля CNN.

Телеканал приводит данные, которые с начала войны в Украине собирает, верифицирует и публикует мониторинговая группа Oryx. Группа в своей статистике учитывает только документально подтвержденные (при помощи фото- или видеодоказательств) потери техники.

По оценке военного аналитика Oryx Якуба Яновского, реальное количество потерянных оккупантами танков может составлять около 2 тыс. машин, так как задокументированы, вероятно, не все потери.

Он заявил, что Россия начала войну в Украине 24 февраля 2022 года, имея на вооружении около 3 тыс. танков. Таким образом, РФ с большой долей вероятности лишилась половины пригодных к использованию танков, полагает Яновский.

Эксперт Oryx утверждает, что перед началом войны у оккупантов было также около 4 тыс. танков в резерве – на хранении. Яновский считает, что многие из них сохранились лишь "на бумаге".

Даже если предположить, что все они могут быть использованы после снятия с хранения и ремонта, РФ все равно потеряла около 30% своих довоенных танковых сил, говорит эксперт.

По данным Oryx, танковый бой сбил Украину с пути. По подсчетам Oryx, 500 с лишним танков, захваченных Украиной у России, больше чем покрывают 459 потерянных танков.

По словам Яновского, даже если предположить, что все они могут быть задействованы, Москва все равно потеряла около 30% своих довоенных танковых войск.

CNN со ссылкой на Oryx пишет, что общая цифра российских потерь техники с учетом БМП, БТР и прочего составляет почти 9100 единиц.

По данным Oryx, общие потери техники со стороны ВСУ составили 2934 единицы, в том числе было потеряно 459 танков. Однако последняя цифра, отмечают в мониторинговой группе, перекрывается количеством танков, захваченных украинскими защитниками у оккупационных войск (544 машины).

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30% до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за этот год – и это без учета санкционного режима.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 31 декабря заявил, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.

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