Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка – СNN

По данным расследователей Oryx, только подтвержденные потери российских танков в Украине приближаются к 1700 машинам, 1000 из них уничтожены Фото: EPA

Телеканал приводит данные, которые с начала войны в Украине собирает, верифицирует и публикует мониторинговая группа Oryx. Группа в своей статистике учитывает только документально подтвержденные (при помощи фото- или видеодоказательств) потери техники.

По оценке военного аналитика Oryx Якуба Яновского, реальное количество потерянных оккупантами танков может составлять около 2 тыс. машин, так как задокументированы, вероятно, не все потери.

Он заявил, что Россия начала войну в Украине 24 февраля 2022 года, имея на вооружении около 3 тыс. танков. Таким образом, РФ с большой долей вероятности лишилась половины пригодных к использованию танков, полагает Яновский.

Эксперт Oryx утверждает, что перед началом войны у оккупантов было также около 4 тыс. танков в резерве – на хранении. Яновский считает, что многие из них сохранились лишь "на бумаге".

Даже если предположить, что все они могут быть использованы после снятия с хранения и ремонта, РФ все равно потеряла около 30% своих довоенных танковых сил, говорит эксперт.

По данным Oryx, танковый бой сбил Украину с пути. По подсчетам Oryx, 500 с лишним танков, захваченных Украиной у России, больше чем покрывают 459 потерянных танков.

По словам Яновского, даже если предположить, что все они могут быть задействованы, Москва все равно потеряла около 30% своих довоенных танковых войск.

CNN со ссылкой на Oryx пишет, что общая цифра российских потерь техники с учетом БМП, БТР и прочего составляет почти 9100 единиц.

По данным Oryx, общие потери техники со стороны ВСУ составили 2934 единицы, в том числе было потеряно 459 танков. Однако последняя цифра, отмечают в мониторинговой группе, перекрывается количеством танков, захваченных украинскими защитниками у оккупационных войск (544 машины).