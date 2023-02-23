ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ на юге уничтожили лодки, беспилотники и РСЗО оккупантов – Гуменюк

Гуменюк рассказала о ситуации на фронтах юга Украины
Гуменюк рассказала о ситуации на фронтах юга Украины
Фото: mediacenter.org.ua

На юге Украины ситуация остается сложной, российские войска обстреливают правобережье Днепра в Херсонской области. Однако украинские защитники продолжают результативную контрбатарейную борьбу. Об этом сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк 23 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Гуменюк отметила, что россияне продолжают вести в регионе разведку, в том числе беспилотную. Украинские военные за сутки, по ее данным, сбили два дрона оккупантов.

"За прошедшие сутки нам снова удалось уничтожить две моторные лодки, которые приготовили для себя ДРГ [диверсионно-разведывательные группы оккупантов], то есть, эти замыслы не стали реальностью. Мы уничтожили реактивную систему залпового огня на Кинбурнской косе, из которой враг обстреливал Очаковщину" – подчеркнула спикер.

 До этого 10 января на таврийском направлении украинские военные поразили российский катер. Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый (недалеко от Голой Пристани Херсонской области). 23 января украинские силы обороны поразили еще один катер оккупантов при попытке высадки ДРГ на остров на Днепре.

К концу января, по данным Генштаба ВСУ, российские войска активизировали деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра. Только 30 января силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с ДРГ противника. В ночь на 6 февраля были ликвидированы еще две ДРГ оккупантов на лодках.

8 февраля 2023 года Гуменюк рассказала, что ВСУ уничтожили семь лодок, которые оккупанты готовили для диверсий. Она пояснила, что основная цель российских ДРГ на юге – противодействовать продвижению ВСУ и обустраивать наблюдательные пункты для ведения разведки. Поэтому, сказала спикер, украинские защитники стараются не допустить группы захватчиков на острова на Днепре, чтобы они не получали таких возможностей. 12 февраля она сообщила об уничтожении еще двух таких лодок.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября после доклада и по инициативе командующего группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября Гуменюк. Она отмечала, что ВСУ пока что считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия".

27 декабря Гуменюк заявила, что ВСУ пока не могут рассказать о результатах своей огневой работы по позициям российских войск, но "результаты очень вкусные". Оккупанты захватчики, по ее словам, пытаясь укрыться от ответного огня ВСУ, вынуждены постоянно маневрировать на левом берегу Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, оборона, Николаевская область, РСЗО, артиллерия, беспилотники, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Наталья Гуменюк, река Днепр, Очаков, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
Осужденный на 23 года Вайнштейн осужден еще на 16 лет тюрьмы за изнасилования и домогательства
Осужденный на 23 года Вайнштейн осужден еще на 16 лет тюрьмы за изнасилования и домогательства
Галина ГРИШИНА
"Было так приятно видеть тебя, мой друг". Сопонару показала, с кем встретилась в США
"Было так приятно видеть тебя, мой друг". Сопонару показала, с кем встретилась в США
Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына
Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына
Галина ГРИШИНА
Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная приехал в Украину. СМИ писали, что именно он работает под псевдонимом Бэнкси
Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная приехал в Украину. СМИ писали, что именно он работает под псевдонимом Бэнкси
Галина ГРИШИНА
Клопотенко о блюдах, с которыми у него ассоциируются Зеленский и Порошенко: Зеленый борщ и не очень полезный пундык
Клопотенко о блюдах, с которыми у него ассоциируются Зеленский и Порошенко: Зеленый борщ и не очень полезный пундык
Галина ГРИШИНА
"Готово!" Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей
"Готово!" Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей
24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео
24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео
"Любовь моей жизни". 49-летняя Клум показала, как нежится в постели с 33-летним мужем
"Любовь моей жизни". 49-летняя Клум показала, как нежится в постели с 33-летним мужем
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой
Галина ГРИШИНА
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны
Галина ГРИШИНА
Grosu ответила на вопрос, куда пропал ее парень
Grosu ответила на вопрос, куда пропал ее парень
Галина ГРИШИНА
"Не могу отказаться". Alekseev заявил, что будет за границей петь свои старые песни на русском языке, потому что их "полюбила публика"
"Не могу отказаться". Alekseev заявил, что будет за границей петь свои старые песни на русском языке, потому что их "полюбила публика"
Галина ГРИШИНА
Невестка – Виктору Ющенко: Рада, что стала вашей дочерью, а вы – моим отцом
Невестка – Виктору Ющенко: Рада, что стала вашей дочерью, а вы – моим отцом
Галина ГРИШИНА
61-летняя Локлир, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показала новое селфи и заявила, что недовольна результатом
61-летняя Локлир, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показала новое селфи и заявила, что недовольна результатом
Галина ГРИШИНА
Свитолина восхитила стильным образом в новой фотосессии
Свитолина восхитила стильным образом в новой фотосессии
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (46658)
2
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (33200)
3
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (33058)
4
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (22487)
5
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (16376)
6
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (16004)
7
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (13588)
8
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (10356)
 
 
 
 