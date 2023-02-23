ВСУ на юге уничтожили лодки, беспилотники и РСЗО оккупантов – Гуменюк

Гуменюк отметила, что россияне продолжают вести в регионе разведку, в том числе беспилотную. Украинские военные за сутки, по ее данным, сбили два дрона оккупантов.

"За прошедшие сутки нам снова удалось уничтожить две моторные лодки, которые приготовили для себя ДРГ [диверсионно-разведывательные группы оккупантов], то есть, эти замыслы не стали реальностью. Мы уничтожили реактивную систему залпового огня на Кинбурнской косе, из которой враг обстреливал Очаковщину" – подчеркнула спикер.

До этого 10 января на таврийском направлении украинские военные поразили российский катер. Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый (недалеко от Голой Пристани Херсонской области). 23 января украинские силы обороны поразили еще один катер оккупантов при попытке высадки ДРГ на остров на Днепре.

К концу января, по данным Генштаба ВСУ, российские войска активизировали деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра. Только 30 января силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с ДРГ противника. В ночь на 6 февраля были ликвидированы еще две ДРГ оккупантов на лодках.

8 февраля 2023 года Гуменюк рассказала, что ВСУ уничтожили семь лодок, которые оккупанты готовили для диверсий. Она пояснила, что основная цель российских ДРГ на юге – противодействовать продвижению ВСУ и обустраивать наблюдательные пункты для ведения разведки. Поэтому, сказала спикер, украинские защитники стараются не допустить группы захватчиков на острова на Днепре, чтобы они не получали таких возможностей. 12 февраля она сообщила об уничтожении еще двух таких лодок.