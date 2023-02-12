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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ поразили две лодки оккупантов в дельте Днепра – Гуменюк

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ВСУ стараются не допустить группы российских оккупантов на острова на Днепре, отметила Гуменюк 8 февраля
ВСУ стараются не допустить группы российских оккупантов на острова на Днепре, отметила Гуменюк 8 февраля
Фото: nppn.org.ua

Украинские военные поразили две лодки российских оккупантов в дельте Днепра на юге страны.

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Видеозапись эфира с ее участием опубликована в YouTube ТСН.

По словам Гуменюк, ситуация на южном направлении остается "достаточно сложной", но "стабильно контролируется силами обороны" Украины.

"Если за прошедшие сутки враг более 55 раз обстреливал мирные населенные пункты, то наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация выполнили в ответ более 60 огневых задач, – рассказала глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг". – Есть попадание в пункты хранения боеприпасов в Каховке, горюче-смазочных материалов в Олешках [Херсонской области], есть уничтожение вражеского блокпоста на Левобережье, есть также попадание с поражением и повреждением крупнокалиберной артиллерии врага – это более пяти единиц, данные уточняются, и три единицы автомобильной техники. Также поражены две лодки, которые враг продолжает готовить для маневрирования ДРГ в дельте Днепра".

Гуменюк отметила, что оккупанты занимается "имитацией активной деятельности" и продолжают "террористические обстрелы мирного населения".

"Развертывание сил, которые двинулись бы в сторону Херсонской области… не наблюдается. В то же время есть определенное скопление войск на запорожском направлении… оно находится в зоне пристального внимания [сил обороны]", – подчеркнула глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг".

Контекст:

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

8 февраля 2023 года Гуменюк рассказала, что ВСУ уничтожили семь лодок, которые оккупанты готовили для диверсий. Она пояснила, что основная цель российских ДРГ на юге – противодействовать продвижению ВСУ и обустраивать наблюдательные пункты для ведения разведки. Поэтому, сказала спикер, украинские защитники стараются не допустить группы захватчиков на острова на Днепре, чтобы они не получали таких возможностей.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, боеприпасы, диверсия, артиллерия, блокпост, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Каховка, Наталья Гуменюк, река Днепр, спикер, российские оккупанты, Олешки
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