ВСУ поразили две лодки оккупантов в дельте Днепра – Гуменюк

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Видеозапись эфира с ее участием опубликована в YouTube ТСН.

По словам Гуменюк, ситуация на южном направлении остается "достаточно сложной", но "стабильно контролируется силами обороны" Украины.

"Если за прошедшие сутки враг более 55 раз обстреливал мирные населенные пункты, то наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация выполнили в ответ более 60 огневых задач, – рассказала глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг". – Есть попадание в пункты хранения боеприпасов в Каховке, горюче-смазочных материалов в Олешках [Херсонской области], есть уничтожение вражеского блокпоста на Левобережье, есть также попадание с поражением и повреждением крупнокалиберной артиллерии врага – это более пяти единиц, данные уточняются, и три единицы автомобильной техники. Также поражены две лодки, которые враг продолжает готовить для маневрирования ДРГ в дельте Днепра".

Гуменюк отметила, что оккупанты занимается "имитацией активной деятельности" и продолжают "террористические обстрелы мирного населения".

"Развертывание сил, которые двинулись бы в сторону Херсонской области… не наблюдается. В то же время есть определенное скопление войск на запорожском направлении… оно находится в зоне пристального внимания [сил обороны]", – подчеркнула глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг".