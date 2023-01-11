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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине задокументировали гибель не менее 16,5 тыс. человек, обнаружено 21 массовое захоронение

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На деоккупированных территориях эксгумировали более 1000 тел гражданских и военнослужащих, сообщили в полиции
На деоккупированных территориях эксгумировали более 1000 тел гражданских и военнослужащих, сообщили в полиции
Фото: ЕРА

За время полномасштабного вторжения РФ полиция в Украине задокументировала гибель не менее 16,5 тыс. человек.

Об этом говорится в ответе Главного следственного управления Национальной полиции на запрос центра прав человека ZMINA, опубликованном 10 января. 

Согласно данным следственного управления, за период с 24 февраля прошлого года по 3 января 2023-го на территории Украины было обнаружено 16 502 погибших человека: 

  • в Донецкой области – 4746;
  • в Харьковской области – 3784;
  • в Николаевской области – 2207;
  • в Киевской области – 2072;
  • в Черниговской области – 899;
  • в Луганской области – 815;
  • в Херсонской области – 686;
  • в Сумской области – 341;
  • в Житомирской области – 283;
  • в Запорожской области – 66.

Кроме того, за этот же период на деоккупированных территориях Украины было обнаружено 21 массовое захоронение: три в Донецкой области (эксгумировано 278 гражданских и 37 военнослужащих), в Киевской – 14 (эксгумировано 177 человек), в Харьковской – два (эксгумировано 451 гражданского и 44 военнослужащих) в Херсонской – два (эксгумировано 46 человек). Всего эксгумировали из таких захоронений 1033 тело гражданских и военнослужащих. 

"Большинство тел имеют огнестрельные ранения и минно-взрывные травмы (указать точное количество таких лиц невозможно в связи с незавершением экспертных исследований, назначенных с целью установления причин гибели)", – говорится в ответе.

Речь только о жертвах, чья гибель была зафиксирована на территориях, подконтрольных Украине и освобожденных от оккупантов, подчеркнули в полиции. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил войне под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Весной оккупантов изгнали из северных областей, осенью почти полностью была освобождена Харьковская область, правобережная часть юга Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: полиция, Харьковская область, жертвы, война России против Украины, военнослужащий, погибшие
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