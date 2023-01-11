С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине задокументировали гибель не менее 16,5 тыс. человек, обнаружено 21 массовое захоронение

На деоккупированных территориях эксгумировали более 1000 тел гражданских и военнослужащих, сообщили в полиции Фото: ЕРА

Об этом говорится в ответе Главного следственного управления Национальной полиции на запрос центра прав человека ZMINA, опубликованном 10 января.

Согласно данным следственного управления, за период с 24 февраля прошлого года по 3 января 2023-го на территории Украины было обнаружено 16 502 погибших человека:

в Донецкой области – 4746;

в Харьковской области – 3784;

– 3784; в Николаевской области – 2207;

– 2207; в Киевской области – 2072;

– 2072; в Черниговской области – 899;

– 899; в Луганской области – 815;

– 815; в Херсонской области – 686;

– 686; в Сумской области – 341;

– 341; в Житомирской области – 283;

– 283; в Запорожской области – 66.

Кроме того, за этот же период на деоккупированных территориях Украины было обнаружено 21 массовое захоронение: три в Донецкой области (эксгумировано 278 гражданских и 37 военнослужащих), в Киевской – 14 (эксгумировано 177 человек), в Харьковской – два (эксгумировано 451 гражданского и 44 военнослужащих) в Херсонской – два (эксгумировано 46 человек). Всего эксгумировали из таких захоронений 1033 тело гражданских и военнослужащих.

"Большинство тел имеют огнестрельные ранения и минно-взрывные травмы (указать точное количество таких лиц невозможно в связи с незавершением экспертных исследований, назначенных с целью установления причин гибели)", – говорится в ответе.

Речь только о жертвах, чья гибель была зафиксирована на территориях, подконтрольных Украине и освобожденных от оккупантов, подчеркнули в полиции.