С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине задокументировали гибель не менее 16,5 тыс. человек, обнаружено 21 массовое захоронение

Об этом говорится в ответе Главного следственного управления Национальной полиции на запрос центра прав человека ZMINA, опубликованном 10 января.
Согласно данным следственного управления, за период с 24 февраля прошлого года по 3 января 2023-го на территории Украины было обнаружено 16 502 погибших человека:
Кроме того, за этот же период на деоккупированных территориях Украины было обнаружено 21 массовое захоронение: три в Донецкой области (эксгумировано 278 гражданских и 37 военнослужащих), в Киевской – 14 (эксгумировано 177 человек), в Харьковской – два (эксгумировано 451 гражданского и 44 военнослужащих) в Херсонской – два (эксгумировано 46 человек). Всего эксгумировали из таких захоронений 1033 тело гражданских и военнослужащих.
"Большинство тел имеют огнестрельные ранения и минно-взрывные травмы (указать точное количество таких лиц невозможно в связи с незавершением экспертных исследований, назначенных с целью установления причин гибели)", – говорится в ответе.
Речь только о жертвах, чья гибель была зафиксирована на территориях, подконтрольных Украине и освобожденных от оккупантов, подчеркнули в полиции.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил войне под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Весной оккупантов изгнали из северных областей, осенью почти полностью была освобождена Харьковская область, правобережная часть юга Украины.