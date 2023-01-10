9 января в Украине в результате российской агрессии погибло четыре мирных жителя, еще 30 были ранены – Офис президента

9 января в Харьковской области два человека погибли, семь были ранены Фото: EPA

Еще 30 человек были ранены.

Тимошенко уточнил, что в Донецкой области ранения получили шесть человек, в Николаевской – 15, в Харьковской – два человека погибли, семь были ранены, в Херсонской – двое погибших и двое раненых.