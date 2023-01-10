9 января в Украине в результате российской агрессии погибло четыре мирных жителя, еще 30 были ранены – Офис президента

Еще 30 человек были ранены.
Тимошенко уточнил, что в Донецкой области ранения получили шесть человек, в Николаевской – 15, в Харьковской – два человека погибли, семь были ранены, в Херсонской – двое погибших и двое раненых.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, к 4 декабря была задокументирована гибель более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.