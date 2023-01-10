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9 января в Украине в результате российской агрессии погибло четыре мирных жителя, еще 30 были ранены – Офис президента

9 января в Харьковской области два человека погибли, семь были ранены
9 января в Харьковской области два человека погибли, семь были ранены
Фото: EPA

В Украине 9 января в результате российских обстрелов погибло четыре человека. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 10 января.

Еще 30 человек были ранены.

Тимошенко уточнил, что в Донецкой области ранения получили шесть человек, в Николаевской – 15, в Харьковской – два человека погибли, семь были ранены, в Херсонской – двое погибших и двое раненых.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, к 4 декабря была задокументирована гибель более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Херсонская область, Харьковская область, Николаевская область, пострадавшие, погибшие, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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