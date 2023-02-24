Зеленский верит, что настойчивость Украины и "наших польских братьев" поможет снять табу на поставки самолетов

Об этом он заявил 24 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Киеве, сообщает корреспондент "ГОРДОН".
Зеленский поблагодарил Польшу за предоставление Украине первых танков Leopard.
"Верю, что благодаря настойчивости нашей и наших польских братьев, всех наших союзников мы сможем преодолеть и другое оборонное табу – табу относительно авиационной коалиции. Это сложный, очень сложный вопрос, но тем не менее мы должны над этим работать. Это усилит украинскую армию, усилит безопасность нашего пространства", – добавил он.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".