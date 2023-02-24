Зеленский верит, что настойчивость Украины и "наших польских братьев" поможет снять табу на поставки самолетов

Об этом он заявил 24 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Киеве, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

Зеленский поблагодарил Польшу за предоставление Украине первых танков Leopard.

"Верю, что благодаря настойчивости нашей и наших польских братьев, всех наших союзников мы сможем преодолеть и другое оборонное табу – табу относительно авиационной коалиции. Это сложный, очень сложный вопрос, но тем не менее мы должны над этим работать. Это усилит украинскую армию, усилит безопасность нашего пространства", – добавил он.