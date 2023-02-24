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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину из Польши прибыли первые танки Leopard

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На первом этапе Украина должна получить от союзников до 140 современных танков, отмечали в МИД
На первом этапе Украина должна получить от союзников до 140 современных танков, отмечали в МИД
Фото: ЕРА

Украина получила первую партию танков Leopard из Польши. Об этом 24 февраля на заседании Совета национальной безопасности Польши заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, сообщает польское издание Wydarzenia.

"В Украину прибыли первые польские танки Leopard", – сказал Блащак.

Президент Польши Анджей Дуда добавил, что "принимать" танки в Украину поехал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В опубликованном 22 февраля интервью CNN Дуда говорил, что Leopard, которые есть у Польши, готовы к отправке в Украину.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.

Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами планировали создать один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

15 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было запланировано.

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Польша, Анджей Дуда, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, Мариуш Блащак, Leopard
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