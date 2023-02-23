Уоллес заявил, что Британия может отправить Украине больше танков Challenger-2, чем планировала

По его словам, Британия может дать Украине больше танков, если будет принято решение "что это правильно".

"Я думаю, давайте посмотрим, как они будут сочетаться друг с другом и станут объединенными силами, и тогда мы увидим", – отметил он.

В интервью Reuters, которое вышло 22 февраля, Уоллес тоже допускал возможность, что Британия предоставит Украине больше танков. Он говорил, что это будет зависеть от оборонных потребностей и уровня угрозы Украине на поле боя.