Уоллес заявил, что Британия может отправить Украине больше танков Challenger-2, чем планировала

По его словам, Британия может дать Украине больше танков, если будет принято решение "что это правильно".
"Я думаю, давайте посмотрим, как они будут сочетаться друг с другом и станут объединенными силами, и тогда мы увидим", – отметил он.
В интервью Reuters, которое вышло 22 февраля, Уоллес тоже допускал возможность, что Британия предоставит Украине больше танков. Он говорил, что это будет зависеть от оборонных потребностей и уровня угрозы Украине на поле боя.
11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США"