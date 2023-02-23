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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уоллес заявил, что Британия может отправить Украине больше танков Challenger-2, чем планировала

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Уоллес допускает, что Британия предоставит Украине больше танков
Уоллес допускает, что Британия предоставит Украине больше танков
Фото: ЕРА

Великобритания может предоставить Украине не 14 танков Challenger-2, как объявила ранее, а больше. Об этом министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил ВВС во время визита на военную базу Бовингтон Кэмп в Дорсете, где проходят обучение украинские военные.

По его словам, Британия может дать Украине больше танков, если будет принято решение "что это правильно". 

"Я думаю, давайте посмотрим, как они будут сочетаться друг с другом и станут объединенными силами, и тогда мы увидим", – отметил он. 

В интервью Reuters, которое вышло 22 февраля, Уоллес тоже допускал возможность, что Британия предоставит Украине больше танков. Он говорил, что это будет зависеть от оборонных потребностей и уровня угрозы Украине на поле боя. 

Контекст:

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, танки, помощь, война России против Украины, Бен Уоллес, Challenger 2
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