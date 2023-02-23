Зеленский и Сунак согласились, что Украина может добиться реального прогресса на поле боя – офис премьера Британии

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Британии.
Сунак, рассказывая Зеленскому об участии в Мюнхенской конференции, заявил, что "использовал это мероприятие, чтобы призвать союзников ускорить поддержку, чтобы помочь Украине добиться военных успехов в ближайшие недели и месяцы".
"Сейчас для Украины настало время воспользоваться возможностью достичь реального прогресса на поле боя и еще раз продемонстрировать [президенту РФ Владимиру] Путину, что Украина в конечном итоге победит, согласились лидеры", – сказано в сообщении.
Также, согласно релизу, Зеленский и Сунак говорили о визите главы Украинского государства в Лондон 8 февраля, и британский премьер сказал, что по-прежнему привержен предоставлению Украине необходимой помощи.
Зеленский сообщал, что обсуждал с Сунаком реализацию договоренностей, достигнутых во время визита в Лондон.
"Было бы очень хорошо, если бы все наши партнеры так же, как Британия, понимали, как скорость оборонных поставок влияет на конкретные успехи на поле боя", – подчеркивал он.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь.
В 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США", сообщала пресс-служба британского правительства 30 декабря. Лондон обязался сохранить поддержку на таком же уровне в 2023-м, говорилось в релизе. В частности, Британия приняла решение о поставке в Украину танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS90.
Зеленский совершил визит в Великобританию 8 февраля. Он выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, и провел переговоры с премьер-министром. По итогу встречи достигнута договоренность об обучении украинских пилотов в Великобритании.