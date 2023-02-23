Зеленский и Сунак согласились, что Украина может добиться реального прогресса на поле боя – офис премьера Британии

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Британии.

Сунак, рассказывая Зеленскому об участии в Мюнхенской конференции, заявил, что "использовал это мероприятие, чтобы призвать союзников ускорить поддержку, чтобы помочь Украине добиться военных успехов в ближайшие недели и месяцы".

"Сейчас для Украины настало время воспользоваться возможностью достичь реального прогресса на поле боя и еще раз продемонстрировать [президенту РФ Владимиру] Путину, что Украина в конечном итоге победит, согласились лидеры", – сказано в сообщении.

Также, согласно релизу, Зеленский и Сунак говорили о визите главы Украинского государства в Лондон 8 февраля, и британский премьер сказал, что по-прежнему привержен предоставлению Украине необходимой помощи.

Зеленский сообщал, что обсуждал с Сунаком реализацию договоренностей, достигнутых во время визита в Лондон.

"Было бы очень хорошо, если бы все наши партнеры так же, как Британия, понимали, как скорость оборонных поставок влияет на конкретные успехи на поле боя", – подчеркивал он.