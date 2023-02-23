Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2 – министр обороны

Роблес сказала, что ее ведомство уже ремонтирует танки Leopard 2 A4 для Украины Фото: EPA

На заседании Робелс сказала, что ее ведомство "уже ремонтирует передовую часть танков Leopard 2 A4, состоящую из четырех танков плюс два, всего шесть, чтобы привести их в соответствие с современными требованиями" и поставить их украинским вооруженным силам.

Она не назвала точную дату поставки. Однако El Pais отмечает, что ранее министр неоднократно заявляла, что танки для Украины должны быть готовы к концу марта или началу апреля.

Также Роблес не исключила поставок большего количества танков этой модели в будущем.

"Если будет необходимо и если наши союзники попросят об этом, количество может быть увеличено", – сказала она.