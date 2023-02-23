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Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2 – министр обороны

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Роблес сказала, что ее ведомство уже ремонтирует танки Leopard 2 A4 для Украины
Роблес сказала, что ее ведомство уже ремонтирует танки Leopard 2 A4 для Украины
Фото: EPA

Испания поставит украинской армии шесть боевых танков Leopard 2 A4. Об этом заявил министр обороны Испании Маргарита Роблес 22 февраля на пленарном заседании Конгресса депутатов (нижняя палата парламента Испании), пишет El Pais.

На заседании Робелс сказала, что ее ведомство "уже ремонтирует передовую часть танков Leopard 2 A4, состоящую из четырех танков плюс два, всего шесть, чтобы привести их в соответствие с современными требованиями" и поставить их украинским вооруженным силам.

Она не назвала точную дату поставки. Однако El Pais отмечает, что ранее министр неоднократно заявляла, что танки для Украины должны быть готовы к концу марта или началу апреля.

Также Роблес не исключила поставок большего количества танков этой модели в будущем.

"Если будет необходимо и если наши союзники попросят об этом, количество может быть увеличено", – сказала она.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.

Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. Издание писало, что ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

15 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было запланировано.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил 20 февраля, что Украина планирует сформировать как минимум два батальона из немецких танков Leopard 2, "также, вероятно, будет шесть или семь батальонов с Leopard 1 с боеприпасами". Кроме того, будут танки Challenger 2 от Великобритании, Abrams от США и легкие танки AMX-10 RC из Франции, добавил Резников.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Испания, война, танки, военная техника, военная помощь, ремонт, война России против Украины, Маргарита Роблес, Leopard
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