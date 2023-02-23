Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2 – министр обороны

На заседании Робелс сказала, что ее ведомство "уже ремонтирует передовую часть танков Leopard 2 A4, состоящую из четырех танков плюс два, всего шесть, чтобы привести их в соответствие с современными требованиями" и поставить их украинским вооруженным силам.
Она не назвала точную дату поставки. Однако El Pais отмечает, что ранее министр неоднократно заявляла, что танки для Украины должны быть готовы к концу марта или началу апреля.
Также Роблес не исключила поставок большего количества танков этой модели в будущем.
"Если будет необходимо и если наши союзники попросят об этом, количество может быть увеличено", – сказала она.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.
Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. Издание писало, что ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.
15 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было запланировано.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил 20 февраля, что Украина планирует сформировать как минимум два батальона из немецких танков Leopard 2, "также, вероятно, будет шесть или семь батальонов с Leopard 1 с боеприпасами". Кроме того, будут танки Challenger 2 от Великобритании, Abrams от США и легкие танки AMX-10 RC из Франции, добавил Резников.