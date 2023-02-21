Писториус посетил полигон, где украинские военные обучаются управлять Leopard 2, и призвал партнеров передавать танки

"Обучение – одна из сильных сторон бундесвера, и школа танковых войск здесь, в Мюнстере, предлагает отличные возможности для обучения", – заявил Писториус.

Он добавил, что согласно плану, военные должны завершить обучение до конца марта. После чего танки передадут на фронт.

"Я впечатлен тем, чему они научились за такой короткий промежуток времени", – добавил министр обороны ФРГ.

Писториус прокомментировал также поставки танков другими государствами. По словам министра, часть стран, ранее обвинявших Германию в блокировании поставок танков Украине, теперь сами не спешат передавать технику.

"Поэтому мне меньше нравится быть чемпионом заявлений, чем реализации... Конечно, если другие страны еще осуществят поставки, а возможно, это произойдет, я буду приветствовать это – в первую очередь в плане модели 2A6. Но я не могу получить [танки] по волшебству", – процитировала Писториуса "Німецька хвиля".

Вместе с министром полигон посетили посол Украины в Германии Алексей Макеев и украинский боксер Владимир Кличко. Макеев опубликовал в Facebook видео с учений украинских танкистов и отметил, что это "первый выстрел".

Бундесвер предоставит украинской армии 14 современных основных боевых танков Leopard 2A6, отметила пресс-служба ведомства.