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Писториус посетил полигон, где украинские военные обучаются управлять Leopard 2, и призвал партнеров передавать танки

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Украинские военные должны завершить обучаться управлять танками Leopard 2 до конца марта, сообщил Писториус
Украинские военные должны завершить обучаться управлять танками Leopard 2 до конца марта, сообщил Писториус
Фото: EPA

Министр обороны Германии Борис Писториус 20 февраля посетил танковое училище сухопутных войск в Мюнстере (Германия), где на немецких танках Leopard 2 и БМП Marder проходят обучение украинские военные. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Обучение – одна из сильных сторон бундесвера, и школа танковых войск здесь, в Мюнстере, предлагает отличные возможности для обучения", – заявил Писториус.

Он добавил, что согласно плану, военные должны завершить обучение до конца марта. После чего танки передадут на фронт.

"Я впечатлен тем, чему они научились за такой короткий промежуток времени", – добавил министр обороны ФРГ.

Писториус прокомментировал также поставки танков другими государствами. По словам министра, часть стран, ранее обвинявших Германию в блокировании поставок танков Украине, теперь сами не спешат передавать технику.

"Поэтому мне меньше нравится быть чемпионом заявлений, чем реализации... Конечно, если другие страны еще осуществят поставки, а возможно, это произойдет, я буду приветствовать это – в первую очередь в плане модели 2A6. Но я не могу получить [танки] по волшебству", – процитировала Писториуса "Німецька хвиля"

Вместе с министром полигон посетили посол Украины в Германии Алексей Макеев и украинский боксер Владимир Кличко. Макеев опубликовал в Facebook видео с учений украинских танкистов и отметил, что это "первый выстрел".

Бундесвер предоставит украинской армии 14 современных основных боевых танков Leopard 2A6, отметила пресс-служба ведомства.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.

Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами планировали создать один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.

Теги: Владимир Кличко, Германия, Украина, Польша, Великобритания, МИД Украины, военные, танки, ФРГ, полигон, Алексей Макеев, Борис Писториус
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