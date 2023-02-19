Украина получит французские легкие танки AMX-10 RC на следующей неделе – министр обороны

По его словам, обучение украинских экипажей приближается к завершению.
"Танки будут доставлены в конце следующей недели", – сказал министр.
В то же время, он не сказал, о каком количестве танков идет речь, чтобы не предоставлять стратегическую информацию России.
4 января президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion (речь о первой поставке танков западного образца).
13 января Лекорню говорил о том, что Франция надеется поставить Украине AMX-10 RC в течение двух месяцев.