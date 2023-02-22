Правительство Финляндии 23 февраля примет решение о возможной передаче Украине танков Leopard – СМИ

Об этом 22 февраля сообщила финская телерадиокомпания Yle.
Решение также должен одобрить президент Саули Нийнисте.
Всего на вооружении в Финляндии есть около 200 боевых танков Leopard, указывает Yle.
Предполагалось, что Финляндия может либо участвовать в техническом обслуживании танков, которые передадут Украине участники "танковой коалиции", либо предоставить Киеву несколько единиц техники.
В конце января глава минобороны Микко Савола заявил, что Финляндия примет участие в проекте поставок Leopard для Украины.
Однако их количество не может быть большим, так как у Финляндии протяженная сухопутная граница с Россией, а Leopard также важны для обороны страны, подчеркнула Yle.
24 февраля Нийнисте заявлял, что его страна рассматривает возможное участие в создании танкового подразделения в Европе для его передачи Украине.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.
Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.
15 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было запланировано.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил 20 февраля, что Украина планирует сформировать как минимум два батальона из немецких танков Leopard 2, "также, вероятно, будет шесть или семь батальонов с Leopard 1 с боеприпасами". Кроме того, будут танки Challenger 2 от Великобритании, Abrams от США и легкие танки AMX-10 RC из Франции, добавил Резников.