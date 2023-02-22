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Правительство Финляндии 23 февраля примет решение о возможной передаче Украине танков Leopard – СМИ

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Всего на вооружении в Финляндии есть около 200 боевых танков Leopard, отметили СМИ
Всего на вооружении в Финляндии есть около 200 боевых танков Leopard, отметили СМИ
Фото: Suomen puolustusministeriö - Finlands försvarsministerium / Facebook

Правительство Финляндии по предложению минобороны 23 февраля рассмотрит вопрос возможной передачи Украине немецких танков Leopard.

Об этом 22 февраля сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Решение также должен одобрить президент Саули Нийнисте.

Всего на вооружении в Финляндии есть около 200 боевых танков Leopard, указывает Yle.

Предполагалось, что Финляндия может либо участвовать в техническом обслуживании танков, которые передадут Украине участники "танковой коалиции", либо предоставить Киеву несколько единиц техники.

В конце января глава минобороны Микко Савола заявил, что Финляндия примет участие в проекте поставок Leopard для Украины.

Однако их количество не может быть большим, так как у Финляндии протяженная сухопутная граница с Россией, а Leopard также важны для обороны страны, подчеркнула Yle.

24 февраля Нийнисте заявлял, что его страна рассматривает возможное участие в создании танкового подразделения в Европе для его передачи Украине.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.

Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

15 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было запланировано.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил 20 февраля, что Украина планирует сформировать как минимум два батальона из немецких танков Leopard 2, "также, вероятно, будет шесть или семь батальонов с Leopard 1 с боеприпасами". Кроме того, будут танки Challenger 2 от Великобритании, Abrams от США и легкие танки AMX-10 RC из Франции, добавил Резников.

Теги: Россия, Украина, правительство, танки, Финляндия, военная помощь, коалиция, Саули Нийнисте, президент, Leopard
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