Правительство Финляндии 23 февраля примет решение о возможной передаче Украине танков Leopard – СМИ

Всего на вооружении в Финляндии есть около 200 боевых танков Leopard, отметили СМИ Фото: Suomen puolustusministeriö - Finlands försvarsministerium / Facebook

Об этом 22 февраля сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Решение также должен одобрить президент Саули Нийнисте.

Всего на вооружении в Финляндии есть около 200 боевых танков Leopard, указывает Yle.

Предполагалось, что Финляндия может либо участвовать в техническом обслуживании танков, которые передадут Украине участники "танковой коалиции", либо предоставить Киеву несколько единиц техники.

В конце января глава минобороны Микко Савола заявил, что Финляндия примет участие в проекте поставок Leopard для Украины.

Однако их количество не может быть большим, так как у Финляндии протяженная сухопутная граница с Россией, а Leopard также важны для обороны страны, подчеркнула Yle.

24 февраля Нийнисте заявлял, что его страна рассматривает возможное участие в создании танкового подразделения в Европе для его передачи Украине.