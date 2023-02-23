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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда: Польские танки Leopard готовы к отправке в Украину

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Дуда: Наши танки Leopard сегодня готовы для Украины
Дуда: Наши танки Leopard сегодня готовы для Украины
Фото: EPA

Танки Leopard, которые есть у Польши, готовы к отправке в Украину. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN 22 февраля.

По его словам, украинские военные в настоящее время проходят обучение в Польше по эксплуатации этих танков. Дуда добавил, что они будут готовы "в течение месяца вернуться в Украину вместе с танками".

В то же время Дуда отметил, что у Польши серьезные проблемы с получением запчастей к танкам из Германии.

"Это не только у нас – эти проблемы довольно распространены. В других странах тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с запчастями. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть. Наши танки Leopard сегодня готовы для Украины. В нашем учебном центре проходят обучение украинские танкисты на танках Leopard, мы их готовим прямо сейчас, идет цикл обучения", – заявил президент.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.

Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами планировали создать один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

15 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было запланировано.

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Польша, танки, военная помощь, Анджей Дуда, война России против Украины, Leopard
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