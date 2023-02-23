Дуда: Польские танки Leopard готовы к отправке в Украину

По его словам, украинские военные в настоящее время проходят обучение в Польше по эксплуатации этих танков. Дуда добавил, что они будут готовы "в течение месяца вернуться в Украину вместе с танками".

В то же время Дуда отметил, что у Польши серьезные проблемы с получением запчастей к танкам из Германии.

"Это не только у нас – эти проблемы довольно распространены. В других странах тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с запчастями. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть. Наши танки Leopard сегодня готовы для Украины. В нашем учебном центре проходят обучение украинские танкисты на танках Leopard, мы их готовим прямо сейчас, идет цикл обучения", – заявил президент.