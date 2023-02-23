Испания передаст Украине танки Leopard, их количество будет увеличено – Санчес

"Испания предоставит шесть танков Leopard А4. В ближайшие недели и месяцы поднимем эту цифру до 10", – сказал Санчес.

Зеленский поблагодарил Испанию за существенную оборонную поддержку, в частности за усиление возможностей в защите неба от российского ракетного террора благодаря предоставленным системам ПВО. Он выразил надежду, что взаимодействие двух стран продолжится присоединением Испании к "танковой коалиции".

"Современная бронетехника даст возможность эффективнее защищать украинские города от российских штурмов. Сегодня я получил заверения, что Испания передаст нам [танки] Leopard. Украинские военные уже учатся в Испании управлению этими танками. Мы рассчитываем, что такой старт украинско-испанского сотрудничества пополнится другими решениями, которые помогут как можно скорее освободить нашу родину", – сказал Зеленский.

22 февраля министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Испания поставит украинской армии шесть боевых танков Leopard 2 A4.