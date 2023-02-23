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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Испания передаст Украине танки Leopard, их количество будет увеличено – Санчес

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Санчес рассказал, сколько танков Испания даст Украине
Санчес рассказал, сколько танков Испания даст Украине
Фото: EPA

Украина получит современные танки от Испании. Об этом заявили на совместной конференции премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве 23 февраля, видео которой опубликовал Офис президента Украины в Facebook.

"Испания предоставит шесть танков Leopard А4. В ближайшие недели и месяцы поднимем эту цифру до 10", – сказал Санчес.

Зеленский поблагодарил Испанию за существенную оборонную поддержку, в частности за усиление возможностей в защите неба от российского ракетного террора благодаря предоставленным системам ПВО. Он выразил надежду, что взаимодействие двух стран продолжится присоединением Испании к "танковой коалиции".

"Современная бронетехника даст возможность эффективнее защищать украинские города от российских штурмов. Сегодня я получил заверения, что Испания передаст нам [танки] Leopard. Украинские военные уже учатся в Испании управлению этими танками. Мы рассчитываем, что такой старт украинско-испанского сотрудничества пополнится другими решениями, которые помогут как можно скорее освободить нашу родину", – сказал Зеленский.

22 февраля министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Испания поставит украинской армии шесть боевых танков Leopard 2 A4

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/3535841476704376/

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.

Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. Издание писало, что ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

15 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было запланировано.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил 20 февраля, что Украина планирует сформировать как минимум два батальона из немецких танков Leopard 2, "также, вероятно, будет шесть или семь батальонов с Leopard 1 с боеприпасами". Кроме того, будут танки Challenger 2 от Великобритании, Abrams от США и легкие танки AMX-10 RC из Франции, добавил Резников.

Теги: Испания, танки, Владимир Зеленский, война России против Украины, Педро Санчес, Leopard
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