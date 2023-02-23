Финляндия приняла решение вступить в "танковую коалицию". Передаст три танка, предназначенных для разминирования

В рамках международной коалиции по танкам Хельсинки передадут Киеву три танка Leopard 2R, обеспечив обучение по их использованию и обслуживанию.
"24 февраля исполняется год с начала российской захватнической войны, и Украина нуждается в поддержке для обороны. Мы будем присылать больше оборонной техники и участвовать в коалиции по Leopard вместе с нашими партнерами", – заявил министр обороны Микко Савола.
Позже в комментарии Reuters министр уточнил, что Leopard 2R – это танк-сапер, он оснащен пулеметом и предназначен для обезвреживания наземных мин перед прохождением боевых танков.
22 февраля финская телерадиокомпания Yle сообщала, что решение о передаче танков уже принято, но его должен был одобрить президент Саули Нийнисте.
Полное содержание пакета и сроки передачи оружия минобороны не оглашает из соображений безопасности. Они станут известны, когда вооружение прибудет к месту назначения, говорится в пресс-релизе. Общая стоимость 13-го пакета помощи Украине составляет более €160 млн.
О передаче 12-го пакета помощи минобороны Финляндии объявляло 20 января. Всего с начала полномасштабного вторжения финны обеспечили Украине помощь на €750 млн.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.
Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.
15 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было запланировано.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил 20 февраля, что Украина планирует сформировать как минимум два батальона из немецких танков Leopard 2, "также, вероятно, будет шесть или семь батальонов с Leopard 1 с боеприпасами". Кроме того, будут танки Challenger 2 от Великобритании, Abrams от США и легкие танки AMX-10 RC из Франции, добавил Резников.