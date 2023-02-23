Финляндия приняла решение вступить в "танковую коалицию". Передаст три танка, предназначенных для разминирования

В рамках международной коалиции по танкам Хельсинки передадут Киеву три танка Leopard 2R, обеспечив обучение по их использованию и обслуживанию.

"24 февраля исполняется год с начала российской захватнической войны, и Украина нуждается в поддержке для обороны. Мы будем присылать больше оборонной техники и участвовать в коалиции по Leopard вместе с нашими партнерами", – заявил министр обороны Микко Савола.

Позже в комментарии Reuters министр уточнил, что Leopard 2R – это танк-сапер, он оснащен пулеметом и предназначен для обезвреживания наземных мин перед прохождением боевых танков.

22 февраля финская телерадиокомпания Yle сообщала, что решение о передаче танков уже принято, но его должен был одобрить президент Саули Нийнисте.

Полное содержание пакета и сроки передачи оружия минобороны не оглашает из соображений безопасности. Они станут известны, когда вооружение прибудет к месту назначения, говорится в пресс-релизе. Общая стоимость 13-го пакета помощи Украине составляет более €160 млн.

О передаче 12-го пакета помощи минобороны Финляндии объявляло 20 января. Всего с начала полномасштабного вторжения финны обеспечили Украине помощь на €750 млн.