Зеленский и Моравецкий посетили украинских военных в госпитале

"Мы вместе посетили украинских воинов, проходящих лечение после ранений в одном из киевских госпиталей. Благодарю вас за самоотверженную защиту Украины! Выздоравливайте как можно скорее! И большая благодарность всем медицинским работникам, которые в режиме 24/7 лечат, спасают, сохраняют жизнь наших людей", – цитирует Зеленского пресс-служба.
Глава государства вручил бойцам военные награды.
Моравецкий приехал в Киев сегодня, в годовщину вторжения России в Украину.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.