Зеленский и Моравецкий посетили украинских военных в госпитале

"Мы вместе посетили украинских воинов, проходящих лечение после ранений в одном из киевских госпиталей. Благодарю вас за самоотверженную защиту Украины! Выздоравливайте как можно скорее! И большая благодарность всем медицинским работникам, которые в режиме 24/7 лечат, спасают, сохраняют жизнь наших людей", – цитирует Зеленского пресс-служба.

Глава государства вручил бойцам военные награды.

Моравецкий приехал в Киев сегодня, в годовщину вторжения России в Украину.