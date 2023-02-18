Моравецкий поддерживает идею изменения процедур для вступления Украины в ЕС

Политик подчеркнул исключительность событий во время войны, которую РФ ведет против Украины и ее европейского выбора, а также то, что украинцы сейчас защищают всю Европу ценой своей жизни.

"Мы не можем противодействовать тому, что происходит в Украине через привычный или почти привычный процесс вступления [Украины в ЕС]. Поэтому мы должны начать думать новым образом, нестандартно", – заявил он.

Моравецкий считает, что изменение процедуры является логичным, учитывая то, что европейская архитектура в принципе нуждается в реформе.

"Сейчас мы находимся в поворотном моменте истории, когда нам необходимо изменить практически все в Европе. В том числе – создав новый процесс в Украине, ускоренный путь. Как это будет выглядеть в итоге, я не знаю. Но если говорить о том, поддерживаю ли я отход от привычных правил, мой ответ – да, потому что сейчас на наших глазах происходят экстраординарные события", – сказал премьер-министр Польши.