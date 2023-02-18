Моравецкий поддерживает идею изменения процедур для вступления Украины в ЕС

Политик подчеркнул исключительность событий во время войны, которую РФ ведет против Украины и ее европейского выбора, а также то, что украинцы сейчас защищают всю Европу ценой своей жизни.
"Мы не можем противодействовать тому, что происходит в Украине через привычный или почти привычный процесс вступления [Украины в ЕС]. Поэтому мы должны начать думать новым образом, нестандартно", – заявил он.
Моравецкий считает, что изменение процедуры является логичным, учитывая то, что европейская архитектура в принципе нуждается в реформе.
"Сейчас мы находимся в поворотном моменте истории, когда нам необходимо изменить практически все в Европе. В том числе – создав новый процесс в Украине, ускоренный путь. Как это будет выглядеть в итоге, я не знаю. Но если говорить о том, поддерживаю ли я отход от привычных правил, мой ответ – да, потому что сейчас на наших глазах происходят экстраординарные события", – сказал премьер-министр Польши.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.