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ПОЛИТИКА

Моравецкий поддерживает идею изменения процедур для вступления Украины в ЕС

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Моравецкий: Мы должны начать думать новым образом, нестандартно
Моравецкий: Мы должны начать думать новым образом, нестандартно
Фото: EPA

Евросоюз должен понять важность происходящих событий и изменить отношение к процедуре расширения Евросоюза для быстрого вступления Украины, считает премьер-министр Польши Матеуш Моревецкий. Об этом он заявил 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Европейская правда".

Политик подчеркнул исключительность событий во время войны, которую РФ ведет против Украины и ее европейского выбора, а также то, что украинцы сейчас защищают всю Европу ценой своей жизни.

"Мы не можем противодействовать тому, что происходит в Украине через привычный или почти привычный процесс вступления [Украины в ЕС]. Поэтому мы должны начать думать новым образом, нестандартно", – заявил он.

Моравецкий считает, что изменение процедуры является логичным, учитывая то, что европейская архитектура в принципе нуждается в реформе.

"Сейчас мы находимся в поворотном моменте истории, когда нам необходимо изменить практически все в Европе. В том числе – создав новый процесс в Украине, ускоренный путь. Как это будет выглядеть в итоге, я не знаю. Но если говорить о том, поддерживаю ли я отход от привычных правил, мой ответ – да, потому что сейчас на наших глазах происходят экстраординарные события", – сказал премьер-министр Польши.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Польша, евроинтеграция, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности, Матеуш Моравецкий
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