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ПОЛИТИКА

Украине уже дана самая большая гарантия безопасности – глава МИД Германии

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Бербок отметила, что Украина претендует на членство в Евросоюзе
Бербок отметила, что Украина претендует на членство в Евросоюзе
Фото: ЕРА

Украина получила гарантии безопасности в процессе ее евроинтеграции. Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию вела "Немецкая волна".

"Самая большая гарантия безопасности уже дана. Она дана Украине, Молдове – они получили статус кандидата в члены Европейского союза. Евросоюз – это наше, так сказать, страхование жизни. Мы в Европейском союзе тоже обеспечиваем эти все гарантии. В этом процессе много этапов и, проходя их, мы тоже будем обеспечивать безопасность будущего Украины", – сказала дипломат.

Она подчеркнула, что и "НАТО проводит политику открытых дверей".

"Мы сейчас оказываем военную поддержку, помогаем Украине сейчас ежедневно, но у нас есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы. В этом плане ничего нового по сравнению с 24 февраля [2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину]", – объяснила Бербок.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, НАТО, Молдова, МИД Германии, евроинтеграция, дипломаты, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности, перспективы, Анналена Бербок, ЕС
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