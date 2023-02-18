Украине уже дана самая большая гарантия безопасности – глава МИД Германии

"Самая большая гарантия безопасности уже дана. Она дана Украине, Молдове – они получили статус кандидата в члены Европейского союза. Евросоюз – это наше, так сказать, страхование жизни. Мы в Европейском союзе тоже обеспечиваем эти все гарантии. В этом процессе много этапов и, проходя их, мы тоже будем обеспечивать безопасность будущего Украины", – сказала дипломат.
Она подчеркнула, что и "НАТО проводит политику открытых дверей".
"Мы сейчас оказываем военную поддержку, помогаем Украине сейчас ежедневно, но у нас есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы. В этом плане ничего нового по сравнению с 24 февраля [2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину]", – объяснила Бербок.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.