Украине уже дана самая большая гарантия безопасности – глава МИД Германии

"Самая большая гарантия безопасности уже дана. Она дана Украине, Молдове – они получили статус кандидата в члены Европейского союза. Евросоюз – это наше, так сказать, страхование жизни. Мы в Европейском союзе тоже обеспечиваем эти все гарантии. В этом процессе много этапов и, проходя их, мы тоже будем обеспечивать безопасность будущего Украины", – сказала дипломат.

Она подчеркнула, что и "НАТО проводит политику открытых дверей".

"Мы сейчас оказываем военную поддержку, помогаем Украине сейчас ежедневно, но у нас есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы. В этом плане ничего нового по сравнению с 24 февраля [2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину]", – объяснила Бербок.