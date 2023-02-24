В Киев приехал премьер-министр Польши

В сопровождении украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля он возложил цветы к Стене погибших украинских защитников в центре столицы.

Генеральный секретарь польской партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский в эфире телеканала отметил, что польский премьер, возможно, примет участие в заседании Верховной Рады Украины.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.