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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Матеуш, тебе еще придется звонить партнерам". Зеленский поблагодарил Моравецкого за лидерство при создании "танковой коалиции"

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Моравецкий прибыл с визитом в Киев в первую годовщину полномасштабной войны РФ против Украины
Моравецкий прибыл с визитом в Киев в первую годовщину полномасштабной войны РФ против Украины
Фото: Mateusz Morawiecki / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким поблагодарил Варшаву за предоставление Украине танков Leopard 2. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский рассказал, что Польша первой среди стран "танковой коалиции" доставила в Украину свои танки Leopard.

"Польша стала одним из основателей "танковой коалиции" для Украины. Сегодня мы можем сообщить о первых таких танках из Польши и о том, что первые – из Польши. Это очень важно для нашего государства. Уже они в Украине и будут усиливать нашу оборону", – сказал он.

Моравецкий – инициатор создания коалиции, отметил Зеленский и поблагодарил его за лидерство. 

"Мы сделаем все, чтобы этот новый танковый старт был мощным движением. Я благодарен всем нашим партнерам, которые присоединились уже или присоединятся [к коалиции]. Поэтому, Матеуш, тебе придется еще звонить нашим партнерам, чтобы они присоединялись. Потому что они самостоятельно очень медленно присоединяются. Но это большая поддержка для Украины. Еще раз: я тебе благодарен", – добавил он.

Президент Польши Анджей Дуда 22 февраля говорил, что Leopard, которые есть у Польши, готовы к отправке в Украину. 24 февраля стало известно, что первые танки из Польши прибыли в Украину. 

Моравецкий на пресс-конференции рассказал, что в первой партии танков, доставленных в Украину, четыре Leopard 2. 

"Это танки, которые будут защищать вас на поле боя и будут эффективны. Мы передадим вскоре следующие", – сообщил он и призвал европейских партнеров последовать примеру Польши. 

Контекст:

Моравецкий прибыл с визитом в Киев в первую годовщину полномасштабной войны РФ против Украины. Вместе с Зеленским он посетил украинских военных в госпитале.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, танки, коалиция, Владимир Зеленский, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, Leopard
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