"Матеуш, тебе еще придется звонить партнерам". Зеленский поблагодарил Моравецкого за лидерство при создании "танковой коалиции"

Моравецкий прибыл с визитом в Киев в первую годовщину полномасштабной войны РФ против Украины Фото: Mateusz Morawiecki / Twitter

Зеленский рассказал, что Польша первой среди стран "танковой коалиции" доставила в Украину свои танки Leopard.

"Польша стала одним из основателей "танковой коалиции" для Украины. Сегодня мы можем сообщить о первых таких танках из Польши и о том, что первые – из Польши. Это очень важно для нашего государства. Уже они в Украине и будут усиливать нашу оборону", – сказал он.

Моравецкий – инициатор создания коалиции, отметил Зеленский и поблагодарил его за лидерство.

"Мы сделаем все, чтобы этот новый танковый старт был мощным движением. Я благодарен всем нашим партнерам, которые присоединились уже или присоединятся [к коалиции]. Поэтому, Матеуш, тебе придется еще звонить нашим партнерам, чтобы они присоединялись. Потому что они самостоятельно очень медленно присоединяются. Но это большая поддержка для Украины. Еще раз: я тебе благодарен", – добавил он.

Президент Польши Анджей Дуда 22 февраля говорил, что Leopard, которые есть у Польши, готовы к отправке в Украину. 24 февраля стало известно, что первые танки из Польши прибыли в Украину.

Моравецкий на пресс-конференции рассказал, что в первой партии танков, доставленных в Украину, четыре Leopard 2.

"Это танки, которые будут защищать вас на поле боя и будут эффективны. Мы передадим вскоре следующие", – сообщил он и призвал европейских партнеров последовать примеру Польши.