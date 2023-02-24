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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Перед посольством России в Берлине установили подбитый под Бучей танк

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Активисты добились разрешения на установку танка перед посольством РФ
Активисты добились разрешения на установку танка перед посольством РФ
Фото: Wieland Giebel / Twitter

Российский танк Т-72, подбитый под Бучей Киевской области 31 марта 2022 года, был установлен возле посольства РФ в Германии в годовщину вторжения России в Украину 24 февраля. Фото и видео опубликовал в Twitter один из инициаторов акции Виланд Гибель.

"Мы хотим поставить этот хлам террористам под дверь", – заявил он.

Танк будет стоять под посольством до понедельника, 27 февраля.

Организаторы музея Berlin Story добивались разрешения на установку танка под посольством РФ с 2022 года, пишет DW. В июне власти центрального округа Берлина отказали в проведении акции. Отказ мотивировали тем, что в танке "наверняка погибли люди", поэтому его установка неуместна. Также чиновники ссылались на внешнеполитические интересы Германии и опасность для дорожного движения.

В октябре административный суд Берлина обязал власти города выдать разрешение на установку танка. Он отметил, что в случае этой акции речь идет о свободе выражения мнений, а рассуждения о внешнеполитических интересах ФРГ не относятся к "дорожному праву", опираясь на которое, власти округа должны были рассматривать заявку.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Теги: Германия, Берлин, танки, активист
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