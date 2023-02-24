Перед посольством России в Берлине установили подбитый под Бучей танк

"Мы хотим поставить этот хлам террористам под дверь", – заявил он.

Танк будет стоять под посольством до понедельника, 27 февраля.

Организаторы музея Berlin Story добивались разрешения на установку танка под посольством РФ с 2022 года, пишет DW. В июне власти центрального округа Берлина отказали в проведении акции. Отказ мотивировали тем, что в танке "наверняка погибли люди", поэтому его установка неуместна. Также чиновники ссылались на внешнеполитические интересы Германии и опасность для дорожного движения.

В октябре административный суд Берлина обязал власти города выдать разрешение на установку танка. Он отметил, что в случае этой акции речь идет о свободе выражения мнений, а рассуждения о внешнеполитических интересах ФРГ не относятся к "дорожному праву", опираясь на которое, власти округа должны были рассматривать заявку.