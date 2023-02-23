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"Хочет войти в историю". Мельник считает Писториуса "суперудачным" выбором на должность министра обороны Германии

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Писториус (на фото) получил одобрение Мельника
Писториус (на фото) получил одобрение Мельника
Фото: EPA

Экс-посол Украины в Германии, заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью "Украинской правде" 22 февраля положительно оценил действия нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

По мнению Мельника, Писториус – "совсем другого формата", чем его предшественница Кристине Ламбрехт. 

"Он, думаю, хочет войти в историю именно как тот, кто сломал эту сдержанность Берлина [в вопросе предоставления оружия для Украины]. И мы видим, что именно благодаря его лидерской позиции внутри правительства этот лед начинает таять", – сказал Мельник.

По его мнению, выбор кандидатуры Писториуса на должность министра обороны был "не просто удачный, а суперудачный".

"Буквально за те несколько недель, которые он у власти, он успел, благодаря своим решениям, которые разблокировал, стать самым популярным политиком в Германии по состоянию на сейчас (хотя еще три месяца назад он даже не фигурировал в этих рейтингах)", – обратил внимание замглавы МИД. 

Мельник был послом Украины в Германии с 2014 года и вплоть до середины октября 2022-го. Мельник известен публичной критикой нерешительной политики Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в должности посла он сделал ряд резких и резонансных высказываний.

Еще в январе Мельник критиковал и действия Писториуса, но это было до разблокировки немецким правительством решения предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешить другим странам их реэкспорт. 

Контекст:

Писториус возглавил министерство обороны после отставки Кристине Ламбрехт в середине января. Он является членом СДПГ и занимал пост главы МВД Нижней Саксонии с 2013 года. 

Уходу Ламбрехт предшествовала "череда скандалов", отмечал Bild. Она заявила об отставке на фоне обсуждения в правительстве Германии решения о вопросе поставок Украине танков Leopard.

Теги: Германия, МИД Украины, ФРГ, военная помощь, Андрей Мельник, Борис Писториус, Кристине Ламбрехт
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