"Хочет войти в историю". Мельник считает Писториуса "суперудачным" выбором на должность министра обороны Германии

По мнению Мельника, Писториус – "совсем другого формата", чем его предшественница Кристине Ламбрехт.

"Он, думаю, хочет войти в историю именно как тот, кто сломал эту сдержанность Берлина [в вопросе предоставления оружия для Украины]. И мы видим, что именно благодаря его лидерской позиции внутри правительства этот лед начинает таять", – сказал Мельник.

По его мнению, выбор кандидатуры Писториуса на должность министра обороны был "не просто удачный, а суперудачный".

"Буквально за те несколько недель, которые он у власти, он успел, благодаря своим решениям, которые разблокировал, стать самым популярным политиком в Германии по состоянию на сейчас (хотя еще три месяца назад он даже не фигурировал в этих рейтингах)", – обратил внимание замглавы МИД.

Мельник был послом Украины в Германии с 2014 года и вплоть до середины октября 2022-го. Мельник известен публичной критикой нерешительной политики Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в должности посла он сделал ряд резких и резонансных высказываний.

Еще в январе Мельник критиковал и действия Писториуса, но это было до разблокировки немецким правительством решения предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешить другим странам их реэкспорт.