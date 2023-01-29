Замглавы МИД Украины Мельник предложил Германии передать Украине подводную лодку

"Ребята, я знаю, что будет новый шторм дерьма, но у меня есть еще одна креативная идея. Германия (ThyssenKrupp) производит одни из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну в Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря", – написал он.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

В течение последних месяцев велись дискуссии по поводу предоставления Украине танков Leopard. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Согласно результатам соцопроса, проведенного 24–26 января исследовательской группой Wahlen для немецкого телеканала ZDF, 54% жителей Германии поддерживают поставки танков Украине.