ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это не о мире, а о замораживании войны и проигрыше Украины". Подоляк дал оценку китайскому "мирному плану"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По оценке Подоляка, китайский подход к урегулированию не обеспечивает деоккупации Украины
По оценке Подоляка, китайский подход к урегулированию не обеспечивает деоккупации Украины
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 24 февраля в Twitter, что позиция Китая относительно урегулирования в Украине, известная как "мирный план", не отвечает украинским интересам.

"Любой "мирный план", предусматривающий только "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины, – это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше Украины, последующих этапах российского геноцида", – написал Подоляк.

Позиция Украины, добавил советник главы ОП, известна: это вывод российских войск к границам 1991 года.

Министерство иностранных дел Китая в годовщину войны, развязанной Россией в Украине, представило так называемый мирный план со своими идеями по ее урегулированию. Документ, называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине" и состоит из 12 пунктов.

Помимо уважения к суверенитету всех стран, в КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров.

Кроме того, позиция Китая включает в себя тезисы о необходимости разрешения гуманитарного кризиса, защиты гражданского населения и военнопленных, поддержания безопасности атомных электростанций и снижения стратегических рисков.

В китайском документе в качестве значимых для урегулирования пунктов перечислены также содействие экспорту зерна, прекращение "односторонних" санкций, поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок и содействие послевоенному восстановлению.

В позиции Китая нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай мог ограничиться первым из 12 пунктов, в котором декларируется необходимость уважать суверенитет всех стран.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, написало 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.

Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

По словам Зеленского, Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Президент Украины также заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.

Теги: Россия, Украина, Китай, Москва, оккупация, переговоры, Пекин, КНР, политика, прекращение огня, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, суверенитет, Михаил Подоляк, Джейк Салливан, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
Галина ГРИШИНА
Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео
Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео
"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео
Галина ГРИШИНА
Рэпер Otoy об украинцах, которые слушают российскую музыку: Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене
Рэпер Otoy об украинцах, которые слушают российскую музыку: Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене
Галина ГРИШИНА
  Макс Барских выпустил песню "Мамо, не плач". Видео
  Макс Барских выпустил песню "Мамо, не плач". Видео
Галина ГРИШИНА
Ющенко: Я единственный в семье, кто за собой моет посуду. Я не могу ее в раковину положить. У меня тогда настроения нет
Ющенко: Я единственный в семье, кто за собой моет посуду. Я не могу ее в раковину положить. У меня тогда настроения нет
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась с разведенными ногами и попрыгала на диване. Видео
Дорофеева снялась с разведенными ногами и попрыгала на диване. Видео
"Я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше". Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медоборудование
"Я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше". Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медоборудование
Галина ГРИШИНА
Вакарчук в Киеве, Каменских за границей, а "сердцем дома". Что говорили украинские звезды год назад перед войной
Вакарчук в Киеве, Каменских за границей, а "сердцем дома". Что говорили украинские звезды год назад перед войной
Галина ГРИШИНА
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (137262)
2
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (120217)
3
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (57107)
4
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (41171)
5
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (36197)
6
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (18895)
7
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (16212)
8
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (14281)
 
 
 
 