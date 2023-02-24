"Это не о мире, а о замораживании войны и проигрыше Украины". Подоляк дал оценку китайскому "мирному плану"

По оценке Подоляка, китайский подход к урегулированию не обеспечивает деоккупации Украины Фото: president.gov.ua

"Любой "мирный план", предусматривающий только "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины, – это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше Украины, последующих этапах российского геноцида", – написал Подоляк.

Позиция Украины, добавил советник главы ОП, известна: это вывод российских войск к границам 1991 года.

Будь/який «мирний план», що передбачає тільки «припинення вогню» і, як наслідок, нову лінію поділу і продовження окупації території * – це не про мир, а про заморожування війни, програш * , наступні етапи * геноциду.

Позиція * відома: виведення * військ до кордонів 1991 року. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 24, 2023

Министерство иностранных дел Китая в годовщину войны, развязанной Россией в Украине, представило так называемый мирный план со своими идеями по ее урегулированию. Документ, называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине" и состоит из 12 пунктов.

Помимо уважения к суверенитету всех стран, в КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров.

Кроме того, позиция Китая включает в себя тезисы о необходимости разрешения гуманитарного кризиса, защиты гражданского населения и военнопленных, поддержания безопасности атомных электростанций и снижения стратегических рисков.

В китайском документе в качестве значимых для урегулирования пунктов перечислены также содействие экспорту зерна, прекращение "односторонних" санкций, поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок и содействие послевоенному восстановлению.

В позиции Китая нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай мог ограничиться первым из 12 пунктов, в котором декларируется необходимость уважать суверенитет всех стран.