"Они могли бы остановиться на первом пункте". В Белом доме прокомментировали "мирный план" Китая по Украине

Салливан считает, что китайский "мирный план" мог бы ограничиться пунктом об уважении суверенитета Фото: EPA

Салливан убежден, что "они [Китай] могли бы остановиться на первом пункте" изложенной МИД КНР позиции, а именно – на уважении суверенитета всех наций.

По его мнению, война в Украине "может закончиться завтра", если Россия прекратит атаковать Украину и выведет свои войска.

Салливан напомнил, что Украина не нападала на Россию, равно как на РФ не нападали ни НАТО, ни Соединенные Штаты. Советник президента США Джо Байдена подчеркивает, что вторжение в Украину было "войной выбора, которую начал [президент России Владимир] Путин".

Министерство иностранных дел Китая в годовщину войны, развязанной Россией в Украине, представило так называемый "мирный план" со своими идеями по ее урегулированию. Документ, называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине" и состоит из 12 пунктов.

Помимо уважения к суверенитету всех стран, в КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров.

Кроме того, позиция Китая включает в себя тезисы о необходимости разрешения гуманитарного кризиса, защиты гражданского населения и военнопленных, поддержания безопасности атомных электростанций и снижения стратегических рисков.

В китайском документе в качестве значимых для урегулирования пунктов перечислены также содействие экспорту зерна, прекращение "односторонних" санкций, поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок и содействие послевоенному восстановлению.