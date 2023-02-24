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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они могли бы остановиться на первом пункте". В Белом доме прокомментировали "мирный план" Китая по Украине

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Салливан считает, что китайский "мирный план" мог бы ограничиться пунктом об уважении суверенитета
Салливан считает, что китайский "мирный план" мог бы ограничиться пунктом об уважении суверенитета
Фото: EPA

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поделился своей первой реакцией на содержание документа, в котором излагается позиция Китая относительно развязанной Россией войны в Украине, сообщает 24 февраля CNN.

Салливан убежден, что "они [Китай] могли бы остановиться на первом пункте" изложенной МИД КНР позиции, а именно – на уважении суверенитета всех наций.

По его мнению, война в Украине "может закончиться завтра", если Россия прекратит атаковать Украину и выведет свои войска.

Салливан напомнил, что Украина не нападала на Россию, равно как на РФ не нападали ни НАТО, ни Соединенные Штаты. Советник президента США Джо Байдена подчеркивает, что вторжение в Украину было "войной выбора, которую начал [президент России Владимир] Путин".

Министерство иностранных дел Китая в годовщину войны, развязанной Россией в Украине, представило так называемый "мирный план" со своими идеями по ее урегулированию. Документ, называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине" и состоит из 12 пунктов.

Помимо уважения к суверенитету всех стран, в КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров.

Кроме того, позиция Китая включает в себя тезисы о необходимости разрешения гуманитарного кризиса, защиты гражданского населения и военнопленных, поддержания безопасности атомных электростанций и снижения стратегических рисков.

В китайском документе в качестве значимых для урегулирования пунктов перечислены также содействие экспорту зерна, прекращение "односторонних" санкций, поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок и содействие послевоенному восстановлению.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, написало 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.

Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

По словам Зеленского, Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Президент Украины также заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.

Теги: Россия, США, Украина, Китай, Москва, оккупация, Пекин, Белый дом, КНР, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, суверенитет, Джейк Салливан, российские оккупанты, деоккупация, восстановление
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