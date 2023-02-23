США объявят о новом пакете санкций против России 24 февраля – Нуланд

Ограничения коснутся не только российских, но и китайских компаний – заместитель госсекретаря Фото: ЕРА

По ее словам, в него войдут меры против энергетической отрасли, ряда российских банков и предприятий военно-промышленного комплекса. Новый пакет будет объявлен не только Вашингтоном, но и всей группой стран "Большой семерки".

Нуланд также сообщила, что ограничения коснутся китайских компаний.

"Мы усилим давление на компании, базирующиеся в Китае, или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций", – сказала заместитель госсекретаря.

Она подчеркнула, что ряд санкций направлены на ограничение импорта товаров двойного назначения, которые РФ может использовать в производстве оружия.

"Россияне импортируют на 1000% больше ноутбуков, iPhone и посудомоечных машин из третьих стран. И это не потому, что им нужно больше компьютеров для работы дома, а из-за возможности каннибализировать эту технику и получить детали для ракет", – заявила Нуланд.

Закрытие доступа к передовым технологиям, по ее мнению, сильно отразится не только на российском ВПК, но и на экономике в целом.

"Таким образом, [президент России Владимир] Путин лишает будущего целые поколения россиян за свои имперские амбиции", – добавила она.