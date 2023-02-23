США объявят о новом пакете санкций против России 24 февраля – Нуланд

По ее словам, в него войдут меры против энергетической отрасли, ряда российских банков и предприятий военно-промышленного комплекса. Новый пакет будет объявлен не только Вашингтоном, но и всей группой стран "Большой семерки".
Нуланд также сообщила, что ограничения коснутся китайских компаний.
"Мы усилим давление на компании, базирующиеся в Китае, или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций", – сказала заместитель госсекретаря.
Она подчеркнула, что ряд санкций направлены на ограничение импорта товаров двойного назначения, которые РФ может использовать в производстве оружия.
"Россияне импортируют на 1000% больше ноутбуков, iPhone и посудомоечных машин из третьих стран. И это не потому, что им нужно больше компьютеров для работы дома, а из-за возможности каннибализировать эту технику и получить детали для ракет", – заявила Нуланд.
Закрытие доступа к передовым технологиям, по ее мнению, сильно отразится не только на российском ВПК, но и на экономике в целом.
"Таким образом, [президент России Владимир] Путин лишает будущего целые поколения россиян за свои имперские амбиции", – добавила она.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Соединенные Штаты среди прочего ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России. Также нижняя палата американского парламента проголосовала за прекращение "нормальных торговых отношений" с Москвой.
В марте под американские санкции попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В минфине США подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.
Госдепартамент США может рассмотреть вопрос смягчения санкций против РФ в случае, если будет решение России вести серьезные переговоры и забрать свои войска с территории Украины, заявляла Нуланд 26 января.