Орбан пригрозил заблокировать продление антироссийских санкций ЕС – Politico

Послам ЕС не удалось добиться компромисса с Венгрией, говорится в статье. Два дипломата заявили, что ЕС готов пойти навстречу требованиям Орбана и изъять требуемые фамилии из санкционного списка, чтобы не ставить под угрозу ограничения против других лиц.

Еще один дипломат сообщил, что существуют также юридические проблемы, связанные с тем, смогут ли санкции против этих четырех человек выдержать судебный процесс.

Но изъятие этих четырех фамилий недостаточно для Венгрии, отметили источники, так как она также выступает против предложенного 12-месячного периода продления санкций вместо нынешних шести месяцев. Издание отмечает, что это дало бы Будапешту меньше возможностей срывать решения ЕС. Компромисс, который будут обсуждать 22 февраля, предполагает переход к девятимесячным периодам продления вместо нынешних шести месяцев.

ЕС ввел санкции против более чем 1400 человек в связи с российской войной, включая бизнесменов, членов российского парламента, военных и силовиков, а также российских администраторов на оккупированных территориях Украины.