Орбан пригрозил заблокировать продление антироссийских санкций ЕС – Politico

Послам ЕС не удалось добиться компромисса с Венгрией, говорится в статье. Два дипломата заявили, что ЕС готов пойти навстречу требованиям Орбана и изъять требуемые фамилии из санкционного списка, чтобы не ставить под угрозу ограничения против других лиц.
Еще один дипломат сообщил, что существуют также юридические проблемы, связанные с тем, смогут ли санкции против этих четырех человек выдержать судебный процесс.
Но изъятие этих четырех фамилий недостаточно для Венгрии, отметили источники, так как она также выступает против предложенного 12-месячного периода продления санкций вместо нынешних шести месяцев. Издание отмечает, что это дало бы Будапешту меньше возможностей срывать решения ЕС. Компромисс, который будут обсуждать 22 февраля, предполагает переход к девятимесячным периодам продления вместо нынешних шести месяцев.
ЕС ввел санкции против более чем 1400 человек в связи с российской войной, включая бизнесменов, членов российского парламента, военных и силовиков, а также российских администраторов на оккупированных территориях Украины.
ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
Сейчас, как сообщил Совет ЕС, под санкциями находится 171 юридическое и 1386 физических лиц, среди них президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ограничения касаются финансового и оборонного секторов России, компаний авиационной, судостроительной и машиностроительной отраслей, вооруженных сил и военизированных формирований, политических партий и СМИ, распространяющих прокремлевскую и антиукраинскую пропаганду.
В целом в 2022 году ЕС ввел девять пакетов санкций против России, сейчас обсуждается 10-й.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз примет 10-й пакет санкций против России до 24 февраля, годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.