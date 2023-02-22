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Орбан пригрозил заблокировать продление антироссийских санкций ЕС – Politico

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Орбан требует от ЕС пойти уступки в вопросе санкций против РФ, пишут СМИ
Орбан требует от ЕС пойти уступки в вопросе санкций против РФ, пишут СМИ
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на продление санкций ЕС против России, которые должны возобновляться каждые шесть месяцев. Он требует, чтобы из списка изъяли четырех человек, сообщило издание Politico со ссылкой на трех дипломатов 22 февраля.

Послам ЕС не удалось добиться компромисса с Венгрией, говорится в статье. Два дипломата заявили, что ЕС готов пойти навстречу требованиям Орбана и изъять требуемые фамилии из санкционного списка, чтобы не ставить под угрозу ограничения против других лиц.

Еще один дипломат сообщил, что существуют также юридические проблемы, связанные с тем, смогут ли санкции против этих четырех человек выдержать судебный процесс.

Но изъятие этих четырех фамилий недостаточно для Венгрии, отметили источники, так как она также выступает против предложенного 12-месячного периода продления санкций вместо нынешних шести месяцев. Издание отмечает, что это дало бы Будапешту меньше возможностей срывать решения ЕС. Компромисс, который будут обсуждать 22 февраля, предполагает переход к девятимесячным периодам продления вместо нынешних шести месяцев.

ЕС ввел санкции против более чем 1400 человек в связи с российской войной, включая бизнесменов, членов российского парламента, военных и силовиков, а также российских администраторов на оккупированных территориях Украины.

Контекст:

ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили. 

Сейчас, как сообщил Совет ЕС, под санкциями находится 171 юридическое и 1386 физических лиц, среди них президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ограничения касаются финансового и оборонного секторов России, компаний авиационной, судостроительной и машиностроительной отраслей, вооруженных сил и военизированных формирований, политических партий и СМИ, распространяющих прокремлевскую и антиукраинскую пропаганду. 

В целом в 2022 году ЕС ввел девять пакетов санкций против России, сейчас обсуждается 10-й

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз примет 10-й пакет санкций против России до 24 февраля, годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею. 

Теги: Россия, санкции, Венгрия, Виктор Орбан, война России против Украины, Евросоюз
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