Министры финансов G7 обсудят санкции против России перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину

Встречу министров финансов и управляющих центральными банками проведут, чтобы обсудить их реакцию на войну России против Украины, включая санкции, перед встречей "Большой двадцатки" в Индии.
"Мы хотели бы подтвердить солидарность G7 в поддержке Украины и сохранении нашего давления на Россию, а также обсудить влияние [войны] на мировую экономику", – сказал министр журналистам.
Кроме этого, лидеры G7 намерены провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны РФ против Украины.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля озвучила предложение по 10-му пакету санкций Евросоюза против России. "Мы предлагаем ввести дополнительные запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров", – заявила глава ЕК. Среди товаров, которые попадают в санкционный список, – электроника, спецтехника, детали машин, запчасти для грузовых автомобилей и реактивных двигателей. Также речь идет о товарах для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны.
В то же время в предложенном санкционном пакете нет ограничений на ядерную отрасль РФ, сообщало Politico со ссылкой на трех дипломатов.
Почти 6% иностранных компаний полностью покинула рынок России, информировала Киевская школа экономики. Около 38% компаний уже заявили о выходе с рынка РФ, 16,1% – выжидают.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.