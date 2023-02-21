Министры финансов G7 обсудят санкции против России перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину

Встречу министров финансов и управляющих центральными банками проведут, чтобы обсудить их реакцию на войну России против Украины, включая санкции, перед встречей "Большой двадцатки" в Индии.

"Мы хотели бы подтвердить солидарность G7 в поддержке Украины и сохранении нашего давления на Россию, а также обсудить влияние [войны] на мировую экономику", – сказал министр журналистам.

Кроме этого, лидеры G7 намерены провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны РФ против Украины.