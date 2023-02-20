Румыния предложит ЕС ввести спецсанкции против РФ из-за попытки дестабилизировать Молдову

"Я считаю чрезвычайно важным, чтобы Европейский союз послал сегодня через своих министров иностранных дел сильный сигнал поддержки устойчивости и безопасности Республики Молдова", – сказал глава румынской дипломатии.

Ауреску будет рекомендовать "для размышления и правового анализа предложение о создании отдельного режима санкций за попытки дестабилизировать Республику Молдова, ее конституционный строй и верховенство закона".