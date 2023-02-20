Румыния предложит ЕС ввести спецсанкции против РФ из-за попытки дестабилизировать Молдову

"Я считаю чрезвычайно важным, чтобы Европейский союз послал сегодня через своих министров иностранных дел сильный сигнал поддержки устойчивости и безопасности Республики Молдова", – сказал глава румынской дипломатии.
Ауреску будет рекомендовать "для размышления и правового анализа предложение о создании отдельного режима санкций за попытки дестабилизировать Республику Молдова, ее конституционный строй и верховенство закона".
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на специальном заседании Европейского совета, заявил, что украинская разведка перехватила детальный план РФ по дестабилизации ситуации в Молдове. Он отметил, что предупредил Санду об этом, и рассказал: украинские власти увидели в этом плане действия, которые РФ пыталась предпринимать против Украины.
10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.
На фоне сообщений о готовящемся перевороте 10 февраля премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку. 16 февраля в стране утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном.