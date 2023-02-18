Санду заявила, что Украина сейчас обеспечивает безопасность Молдовы

"Пока Украина сражается за свою территорию, нет непосредственной опасности", – сказала Санду.

Она также заявила, что Россия ведет против Молдовы гибридную войну в попытках свергнуть нынешнее правительство. Для этого она использует энергетический кризис, а также пытается организовывать антиправительственные протесты в Молдове.

Контекст:

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на специальном заседании Европейского совета, заявил, что украинская разведка перехватила детальный план РФ по дестабилизации ситуации в Молдове. Он отметил, что предупредил Санду об этом, и рассказал: украинские власти увидели в этом плане действия, которые РФ пыталась предпринимать против Украины.

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

На фоне сообщений о готовящемся перевороте 10 февраля премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку. 16 февраля в стране утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном.