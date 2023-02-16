В Молдове утвердили новое правительство

Новую исполнительную власть поддержали 62 депутата, а парламентская оппозиция выступала против.

Кабинет Речана будет состоять из 10 мужчин и семи женщин. Как отметил Newsmaker, новых лиц в правительстве будет четверо.

Новый премьер заявил, что у правительства будет три приоритета: дисциплина и порядок в государственных учреждениях; экономическое развитие; мир и стабильность.

"К концу года перед нами стоит четкая задача открыть переговоры о вступлении в Европейский союз и ускорить изменения, необходимые для того, чтобы стать полноправным членом Европейского союза", – сказал Речан, представляя свою команду.

По поводу возможных переворотов в Молдове он добавил, что "риски сохраняются".

"Мы ожидаем, что интенсивность возрастет еще больше в ближайший период", – сказал он.