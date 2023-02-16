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В Молдове утвердили новое правительство

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Дорин Речан новый премьер-министр Молдовы
Дорин Речан – новый премьер-министр Молдовы
Фото: EPA

Парламент Молдовы 16 февраля утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном. Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker.

Новую исполнительную власть поддержали 62 депутата, а парламентская оппозиция выступала против.

Кабинет Речана будет состоять из 10 мужчин и семи женщин. Как отметил Newsmaker, новых лиц в правительстве будет четверо.

Новый премьер заявил, что у правительства будет три приоритета: дисциплина и порядок в государственных учреждениях; экономическое развитие; мир и стабильность.

"К концу года перед нами стоит четкая задача открыть переговоры о вступлении в Европейский союз и ускорить изменения, необходимые для того, чтобы стать полноправным членом Европейского союза", – сказал Речан, представляя свою команду.

По поводу возможных переворотов в Молдове он добавил, что "риски сохраняются".

"Мы ожидаем, что интенсивность возрастет еще больше в ближайший период", – сказал он.

Контекст:

10 февраля премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставкуСанду приняла отставку главы кабмина и поблагодарила ее за "огромную жертву и усилия, чтобы возглавить страну во времена такого количества кризисов".

Анализируя причины отставки, "Радио Свобода" связывает ее с возможной борьбой между разными фракциями правящей партии "Действие и солидарность", у которой в парламенте большинство. Кроме того, отставка произошла на фоне сообщений о плане дестабилизации ситуации в Молдове, который, как утверждается, будет пытаться воплотить в жизнь Россия. Об этом плане упомянул накануне президент Украины Владимир Зеленский, молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

Теги: Молдова, депутаты, правительство, парламент, власть, премьер-министр
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