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Кибератаки, ложное минирование и подготовка протестов. Санду рассказала о попытках РФ свергнуть власти Молдовы

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Санду подчеркнула, что сейчас Россия ведет гибридную войну против Молдовы
Санду подчеркнула, что сейчас Россия ведет гибридную войну против Молдовы
Фото: EPA

Россия ведет против Молдовы гибридную войну в попытках свергнуть нынешнее правительство. Для этого она использует энергетический кризис, а также пытается организовывать антиправительственные протесты в Молдове. Об этом 18 февраля рассказала президент Молдовы Майя Санду на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Война РФ против Украины оказала большое влияние на все аспекты безопасности Молдовы. [Война] увеличила военный риск для Молдовы. В последние несколько месяцев четыре ракеты незаконно пересекли воздушное пространство Молдовы, были случаи падения обломков ракет на нашу территорию. Представители РФ высказывают угрозы в адрес Молдовы", – напомнила Санду.

Она подчеркнула, что сейчас Россия ведет гибридную войну против Молдовы.

"Осенью была попытка использовать энергетический кризис в надежде, что Молдова не сможет оплатить газ и электричество по высоким ценам. Но правительство нашло деньги, и тогда "Газпром" просто прекратил поставки, надеясь, что мы не найдем альтернативные источники и что это приведет к свержению законного правительства", – рассказал президент Молдовы.

Сейчас, по словам Санду, стало известно о новом плане РФ организовать протесты и начать переговоры о досрочных парламентских выборах.

"Это свидетельствуют о гибридной войне. Самое негативное воздействие оказывают пропаганда, много кибератак, ложных предупреждений о заложенных бомбах. Все это дестабилизирует общество, и учитывая сложную экономическую ситуацию, в которой мы оказались из-за войны России в Украине. Это создает опасность волнений и беспорядков, которые РФ могла бы использовать", – добавила она.

Контекст:

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на специальном заседании Европейского совета, заявил, что украинская разведка перехватила детальный план РФ по дестабилизации ситуации в Молдове. Он отметил, что предупредил Санду об этом, и рассказал: украинские власти увидели в этом плане действия, которые РФ пыталась предпринимать против Украины. 

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

На фоне сообщений о готовящемся перевороте 10 февраля премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку16 февраля в стране утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Газпром, Россия, Украина, Молдова, протесты, электричество, беспорядки, минирование, безопасность, Мюнхенская конференция по безопасности, кибератака, Майя Санду
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