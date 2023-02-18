Кибератаки, ложное минирование и подготовка протестов. Санду рассказала о попытках РФ свергнуть власти Молдовы

Санду подчеркнула, что сейчас Россия ведет гибридную войну против Молдовы Фото: EPA

"Война РФ против Украины оказала большое влияние на все аспекты безопасности Молдовы. [Война] увеличила военный риск для Молдовы. В последние несколько месяцев четыре ракеты незаконно пересекли воздушное пространство Молдовы, были случаи падения обломков ракет на нашу территорию. Представители РФ высказывают угрозы в адрес Молдовы", – напомнила Санду.

Она подчеркнула, что сейчас Россия ведет гибридную войну против Молдовы.

"Осенью была попытка использовать энергетический кризис в надежде, что Молдова не сможет оплатить газ и электричество по высоким ценам. Но правительство нашло деньги, и тогда "Газпром" просто прекратил поставки, надеясь, что мы не найдем альтернативные источники и что это приведет к свержению законного правительства", – рассказал президент Молдовы.

Сейчас, по словам Санду, стало известно о новом плане РФ организовать протесты и начать переговоры о досрочных парламентских выборах.

"Это свидетельствуют о гибридной войне. Самое негативное воздействие оказывают пропаганда, много кибератак, ложных предупреждений о заложенных бомбах. Все это дестабилизирует общество, и учитывая сложную экономическую ситуацию, в которой мы оказались из-за войны России в Украине. Это создает опасность волнений и беспорядков, которые РФ могла бы использовать", – добавила она.