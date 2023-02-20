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10-й пакет санкций против России Евросоюз примет в любом случае до 24 февраля – Боррель

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Препятствия на пути введения пакета будут преодолены, считает Боррель
Препятствия на пути введения пакета будут преодолены, считает Боррель
Фото: ЕРА

Европейский союз примет 10-й пакет санкций против России до 24 февраля, годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил 20 февраля после встречи глав МИД стран ЕС, информирует "Европейская правда".

"Сегодня мы обсуждали 10-й пакет санкций, который был представлен Совету Европейского союза для одобрения. Мы на пути его одобрения, и я считаю, что это произойдет в ближайшие часы или дни – в любом случае до 24 февраля", – сказал он.

Глава европейской дипломатии отметил, что "10-й пакет санкций будет одобрен по письменной процедуре до 24 февраля".

"К тому времени препятствия, которые все еще существуют, будут преодолены. Такое обязательство сделали все министры, пакет получил значительную поддержку всех", – подчеркнул Боррель.

Также он подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что в 10-й пакет санкций против РФ не войдут ограничения для ядерной отрасли, то есть "Росатома", отмечает "Немецкая волна".

По словам Борреля, новые санкции коснутся электроники, специализированных автомобилей, запчастей для машин, самолетов, грузовиков, строительных товаров, которые можно использовать в военных целях (антенны, краны), товаров двойного назначения (электронные компоненты, технологии, редкие материалы, термокамеры).

Контекст:

Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. 

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля озвучила предложение по 10-му пакету санкций Евросоюза против России. "Мы предлагаем ввести дополнительные запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров", – заявила глава ЕК.

Посол Польши в Европейском союзе Анджей Садось заявлял, что Польша разочарована вариантом 10-го пакета санкций против России. Польша считает, что проект "ниже ожидаемого", поскольку он не предусматривает санкций против "Росатома".

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, экономика, Совет ЕС, вторжение, Росатом, Европейский союз, дипломаты, ограничения, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
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