10-й пакет санкций против России Евросоюз примет в любом случае до 24 февраля – Боррель

"Сегодня мы обсуждали 10-й пакет санкций, который был представлен Совету Европейского союза для одобрения. Мы на пути его одобрения, и я считаю, что это произойдет в ближайшие часы или дни – в любом случае до 24 февраля", – сказал он.

Глава европейской дипломатии отметил, что "10-й пакет санкций будет одобрен по письменной процедуре до 24 февраля".

"К тому времени препятствия, которые все еще существуют, будут преодолены. Такое обязательство сделали все министры, пакет получил значительную поддержку всех", – подчеркнул Боррель.

Также он подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что в 10-й пакет санкций против РФ не войдут ограничения для ядерной отрасли, то есть "Росатома", отмечает "Немецкая волна".

По словам Борреля, новые санкции коснутся электроники, специализированных автомобилей, запчастей для машин, самолетов, грузовиков, строительных товаров, которые можно использовать в военных целях (антенны, краны), товаров двойного назначения (электронные компоненты, технологии, редкие материалы, термокамеры).