ЕС на год продолжил санкции против РФ за агрессию против Украины

"Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации политики непризнания в отношении незаконной аннексии России. Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий Российской Федерацией как нарушение международного права", – говорится в документе.

Санкции продлены до 24 февраля 2024 года. Решение о продлении санкций вступает в силу на следующий день после его публикации в журнале ЕС.