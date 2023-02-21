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ЕС на год продолжил санкции против РФ за агрессию против Украины

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Санкции ЕС продлены до 24 февраля 2024 года
Санкции ЕС продлены до 24 февраля 2024 года
Фото: depositphotos.com

Евросоюз продлил действие санкций в отношении России из-за войны в Украине еще на год. Соответствующее постановление 21 февраля опубликовал официальный журнал ЕС.

"Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации политики непризнания в отношении незаконной аннексии России. Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий Российской Федерацией как нарушение международного права", – говорится в документе.

Санкции продлены до 24 февраля 2024 года. Решение о продлении санкций вступает в силу на следующий день после его публикации в журнале ЕС.

Контекст:

Страны Евросоюза после начала полномасштабной войны РФ против Украины ввели против страны-агрессора девять пакетов санкций. Девятый пакет санкций Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля 2023-го озвучила предложение по 10-му пакету санкций Евросоюза против России. "Мы предлагаем ввести дополнительные запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров", – заявила глава ЕК.

Посол Польши в Европейском союзе Анджей Садось заявлял, что Польша разочарована вариантом 10-го пакета санкций против России. Польша считает, что проект "ниже ожидаемого", поскольку он не предусматривает санкций против "Росатома".

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, санкции, война, агрессия, Европа, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
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