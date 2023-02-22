Послы ЕС не смогли согласовать 10-й пакет санкций против России. Украина призвала включить в них атомную промышленность РФ

Предполагаемый пакет санкций включает торговые ограничения на сумму более €10 млрд. В нем предусматривается обязательство стран ЕС отслеживать российские активы на своей территории. Источники агентства говорят, что некоторые страны выступают против штрафов за непредоставление информации. Есть и еще несколько спорных вопросов, в том числе об импорте в ЕС российского каучука, говорят источники.

По данным Reuters, во второй половине дня 23 февраля должны пройти дополнительные переговоры по вопросу санкций. Неназванный дипломат ЕС высказал агентству уверенность, что соглашение будет достигнуто.

Об уверенности послов Евросоюза в том, что удастся достичь соглашения на переговорах 23 февраля, сообщает CNN со ссылкой на дипломата ЕС.

Источник сказал телеканалу, что послы ЕС добились прогресса по ряду технических вопросов, но еще нужно прояснить отдельные элементы, в частности требования к отчетности и импортные квоты для определенных товаров.

Вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Юлия Свириденко в интервью Politico сообщила, что 10-й пакет санкций против РФ должен сконцентрироваться на атомной отрасли. По ее словам, необходимо изменить нарратив о российской атомной промышленности и госкорпорации по атомной энергии "Росатом".

Свириденко подчеркнула, что отсутствие санкций дает России свободу в испытаниях ядерного оружия.