Послы ЕС не смогли согласовать 10-й пакет санкций против России. Украина призвала включить в них атомную промышленность РФ

Предполагаемый пакет санкций включает торговые ограничения на сумму более €10 млрд. В нем предусматривается обязательство стран ЕС отслеживать российские активы на своей территории. Источники агентства говорят, что некоторые страны выступают против штрафов за непредоставление информации. Есть и еще несколько спорных вопросов, в том числе об импорте в ЕС российского каучука, говорят источники.
По данным Reuters, во второй половине дня 23 февраля должны пройти дополнительные переговоры по вопросу санкций. Неназванный дипломат ЕС высказал агентству уверенность, что соглашение будет достигнуто.
Об уверенности послов Евросоюза в том, что удастся достичь соглашения на переговорах 23 февраля, сообщает CNN со ссылкой на дипломата ЕС.
Источник сказал телеканалу, что послы ЕС добились прогресса по ряду технических вопросов, но еще нужно прояснить отдельные элементы, в частности требования к отчетности и импортные квоты для определенных товаров.
Вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Юлия Свириденко в интервью Politico сообщила, что 10-й пакет санкций против РФ должен сконцентрироваться на атомной отрасли. По ее словам, необходимо изменить нарратив о российской атомной промышленности и госкорпорации по атомной энергии "Росатом".
Свириденко подчеркнула, что отсутствие санкций дает России свободу в испытаниях ядерного оружия.
ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
Как сообщил Совет ЕС, в настоящее время под санкциями находится 171 юридическое и 1386 физических лиц, среди них президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ограничения касаются финансового и оборонного секторов России, компаний авиационной, судостроительной и машиностроительной отраслей, вооруженных сил и военизированных формирований, политических партий и СМИ, распространяющих прокремлевскую и антиукраинскую пропаганду.
В целом в 2022 году ЕС ввел девять пакетов санкций против России, сейчас обсуждается 10-й.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз примет 10-й пакет санкций против России до 24 февраля, годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.