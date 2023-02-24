РФ ведет переговоры с Китаем о покупке ударных беспилотников – Spiegel

Российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о массовом производстве дронов-камикадзе для России, пишет издание. Сообщается, что Bingo согласилась изготовить и испытать 100 прототипов беспилотников ZT-180 и передать их министерству обороны России к апрелю 2023 года. Военные эксперты полагают, что ZT-180 способен нести боеголовку массой от 35 до 50 кг.

Источники Spiegel полагают, что конструкция беспилотного летательного аппарата может быть аналогична конструкции иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136, которые россияне уже использовали в атаках на Украину.

Сообщается, что в качестве следующего шага Bingo планирует поставлять компоненты и ноу-хау в Россию, чтобы РФ могла самостоятельно производить около 100 дронов в месяц.

Издание отмечает также, что в прошлом году у Китая, вероятно, уже были планы оказать российским военным гораздо более существенную поддержку, чем было известно ранее. Компании, находящиеся под контролем Народно-освободительной армии Китая, планировали поставлять запасные части для российских истребителей Су-27 и других моделей, пишет Spiegel.