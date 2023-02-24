РФ ведет переговоры с Китаем о покупке ударных беспилотников – Spiegel

Российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о массовом производстве дронов-камикадзе для России, пишет издание. Сообщается, что Bingo согласилась изготовить и испытать 100 прототипов беспилотников ZT-180 и передать их министерству обороны России к апрелю 2023 года. Военные эксперты полагают, что ZT-180 способен нести боеголовку массой от 35 до 50 кг.
Источники Spiegel полагают, что конструкция беспилотного летательного аппарата может быть аналогична конструкции иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136, которые россияне уже использовали в атаках на Украину.
Сообщается, что в качестве следующего шага Bingo планирует поставлять компоненты и ноу-хау в Россию, чтобы РФ могла самостоятельно производить около 100 дронов в месяц.
Издание отмечает также, что в прошлом году у Китая, вероятно, уже были планы оказать российским военным гораздо более существенную поддержку, чем было известно ранее. Компании, находящиеся под контролем Народно-освободительной армии Китая, планировали поставлять запасные части для российских истребителей Су-27 и других моделей, пишет Spiegel.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщал, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
В МИД КНР ответили, что США "не имеют права читать лекции" Китаю.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.
22 февраля министерство иностранных дел Китая заявило, что страна не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины, обвинив США и НАТО в распространении ложных сведений о потенциальной роли Пекина в конфликте.