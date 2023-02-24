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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг о китайском "мирном плане" по Украине: К Китаю нет особого доверия

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Столтенберг пояснил, почему в НАТО скептически восприняли позицию Китая по мирному урегулированию в Украине
Столтенберг пояснил, почему в НАТО скептически восприняли позицию Китая по мирному урегулированию в Украине
Фото: EPA

Представленный Китаем "мирный план" относительно развязанной Россией войны в Украине не вызывает особого доверия в НАТО. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 24 февраля на пресс-конференции, видео которой обнародовала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Прежде всего к Китаю нет особого доверия, потому что они не смогли осудить незаконное вторжение в Украину, а также подписали за несколько дней до вторжения соглашение [4 февраля 2022 года между президентом КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным] о безграничном партнерстве с Россией", – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО предостерег Китай от поставок России оружия, заявив, что это будет равносильно поддержке вторжения в Украину и незаконной агрессивной войны, развязанной РФ. Он добавил, что это будет расценено как нарушение международного права и Устава ООН. 

"Мы внимательно следим за тем, что делает Китай, и мы видели признаки того, что они могут рассматривать возможность отправки летальной военной помощи в Россию. Это было бы очень большой ошибкой", – заявил Столтенберг.

Он также указал, что "Путин готовится не к миру, но к еще большей войне, к новым атакам". По убеждению генсека Альянса, война в Украине завершится за столом переговоров, и то, что за ним произойдет, полностью зависит от ситуации на поле боя. В связи с этим он отверг критику КНР о поставках западного оружия Украине.

"Если мы хотим [получить] мирное решение, в котором Украина победит как суверенное государство, мы должны сейчас поддержать ее в военном отношении. Это единственный способ создать условия, в которых президент Путин поймет, что он не выиграет на поле боя и он должен сесть и принять Украину как независимое суверенное государство в Европе. Таким образом, военная поддержка сегодня – это путь, чтобы достичь мирного соглашения завтра", – убежден Столтенберг.

Министерство иностранных дел Китая в годовщину войны, развязанной Россией в Украине, представило так называемый мирный план со своими идеями по ее урегулированию. Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине" и состоит из 12 пунктов.

Помимо уважения к суверенитету всех стран, в КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров.

Кроме того, позиция Китая включает в себя тезисы о необходимости разрешения гуманитарного кризиса, защиты гражданского населения и военнопленных, поддержания безопасности атомных электростанций и снижения стратегических рисков.

В китайском документе в качестве значимых для урегулирования пунктов перечислены также содействие экспорту зерна, прекращение "односторонних" санкций, поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок и содействие послевоенному восстановлению.

В позиции Китая нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай мог ограничиться первым из 12 пунктов, в котором декларируется необходимость уважать суверенитет всех стран.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что позиция Китая не отвечает украинским интересам. "Любой "мирный план", предусматривающий только "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины, – это не о мире, а о замораживании войны и проигрыше Украины", – добавил он.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает при рассмотрении позиции Китая принимать во внимание сближение Пекина и Москвы и подписанный незадолго до вторжения РФ в Украину договор "о безграничной дружбе" между Россией и КНР.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, написало 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.

Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. 24 февраля Spiegel сообщил, что Пекин и Москва ведут переговоры о закупке 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены уже в апреле.  Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Президент Украины также заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.

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