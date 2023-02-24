Столтенберг о китайском "мирном плане" по Украине: К Китаю нет особого доверия

Столтенберг пояснил, почему в НАТО скептически восприняли позицию Китая по мирному урегулированию в Украине Фото: EPA

"Прежде всего к Китаю нет особого доверия, потому что они не смогли осудить незаконное вторжение в Украину, а также подписали за несколько дней до вторжения соглашение [4 февраля 2022 года между президентом КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным] о безграничном партнерстве с Россией", – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО предостерег Китай от поставок России оружия, заявив, что это будет равносильно поддержке вторжения в Украину и незаконной агрессивной войны, развязанной РФ. Он добавил, что это будет расценено как нарушение международного права и Устава ООН.

"Мы внимательно следим за тем, что делает Китай, и мы видели признаки того, что они могут рассматривать возможность отправки летальной военной помощи в Россию. Это было бы очень большой ошибкой", – заявил Столтенберг.

Он также указал, что "Путин готовится не к миру, но к еще большей войне, к новым атакам". По убеждению генсека Альянса, война в Украине завершится за столом переговоров, и то, что за ним произойдет, полностью зависит от ситуации на поле боя. В связи с этим он отверг критику КНР о поставках западного оружия Украине.

"Если мы хотим [получить] мирное решение, в котором Украина победит как суверенное государство, мы должны сейчас поддержать ее в военном отношении. Это единственный способ создать условия, в которых президент Путин поймет, что он не выиграет на поле боя и он должен сесть и принять Украину как независимое суверенное государство в Европе. Таким образом, военная поддержка сегодня – это путь, чтобы достичь мирного соглашения завтра", – убежден Столтенберг.

Ukraine is a testament to the bravery of a nation which will never relent in its quest for freedom.



Ukraine will prevail because Ukrainians will neither flinch nor step back.



And because Europe and its partners and allies will stand firm.

https://t.co/hlObhg802U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023

Министерство иностранных дел Китая в годовщину войны, развязанной Россией в Украине, представило так называемый мирный план со своими идеями по ее урегулированию. Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине" и состоит из 12 пунктов.

Помимо уважения к суверенитету всех стран, в КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров.

Кроме того, позиция Китая включает в себя тезисы о необходимости разрешения гуманитарного кризиса, защиты гражданского населения и военнопленных, поддержания безопасности атомных электростанций и снижения стратегических рисков.

В китайском документе в качестве значимых для урегулирования пунктов перечислены также содействие экспорту зерна, прекращение "односторонних" санкций, поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок и содействие послевоенному восстановлению.

В позиции Китая нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай мог ограничиться первым из 12 пунктов, в котором декларируется необходимость уважать суверенитет всех стран.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что позиция Китая не отвечает украинским интересам. "Любой "мирный план", предусматривающий только "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины, – это не о мире, а о замораживании войны и проигрыше Украины", – добавил он.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает при рассмотрении позиции Китая принимать во внимание сближение Пекина и Москвы и подписанный незадолго до вторжения РФ в Украину договор "о безграничной дружбе" между Россией и КНР.