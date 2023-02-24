Китайский "мирный план" по Украине Европа рассмотрит с учетом того, что Пекин "принял сторону" России – фон дер Ляйен

В Еврокомиссии при рассмотрении позиции Китая по войне в Украине будут помнить о сближении КНР и РФ, пообещала фон дер Ляйен Фото: EPA

Фон дер Ляйен подчеркнула, что обнародованный Китаем документ с позицией страны по войне в Украине следует рассматривать "на специфическом фоне".

Она напомнила, что Китай "занял сторону", подписав прямо перед началом вторжения России в Украину договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, в котором, в частности, сказано, что "дружба между РФ и Китаем не имеет границ".

Фон дер Ляйен также обратила внимание, что представленный Китаем документ – это не "мирный план" по Украине, а лишь принципы.

"Мы рассмотрим эти принципы, но мы будем их рассматривать на фоне того, что Китай принял сторону [РФ]", – сказала глава Еврокомиссии.

Ukraine is a testament to the bravery of a nation which will never relent in its quest for freedom.



Ukraine will prevail because Ukrainians will neither flinch nor step back.



And because Europe and its partners and allies will stand firm.

https://t.co/hlObhg802U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023

Министерство иностранных дел Китая в годовщину войны, развязанной Россией в Украине, представило так называемый мирный план со своими идеями по ее урегулированию. Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине" и состоит из 12 пунктов.

Помимо уважения к суверенитету всех стран, в КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров.

Кроме того, позиция Китая включает в себя тезисы о необходимости разрешения гуманитарного кризиса, защиты гражданского населения и военнопленных, поддержания безопасности атомных электростанций и снижения стратегических рисков.

В китайском документе в качестве значимых для урегулирования пунктов перечислены также содействие экспорту зерна, прекращение "односторонних" санкций, поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок и содействие послевоенному восстановлению.

В позиции Китая нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай мог ограничиться первым из 12 пунктов, в котором декларируется необходимость уважать суверенитет всех стран.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что позиция Китая не отвечает украинским интересам. "Любой "мирный план", предусматривающий только "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины, – это не о мире, а о замораживании войны и проигрыше Украины", – добавил он.