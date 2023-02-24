ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Даже не хочу думать, что 24 февраля 2024 года мы будем в такой же ситуации, как сейчас

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Самое главное это единство
Зеленский: Самое главное – это единство
Фото: ЕРА

Отсутствие единства внутри Украины является наибольшей угрозой, которая может помешать стране одержать победу в войне против России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 февраля в ходе посвященной годовщине полномасштабного вторжения РФ пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости", которую транслировал телеканал "Ми – Україна".

"Самое главное – это единство. Если будет недостаточно оружия, патронов, снарядов, то мы, конечно, можем проиграть. Но главное тут то, что мы будем терять наших людей. И для нашей страны это будет еще одним вызовом. Самая большая проблема, которая может случиться, – это слабость внутри Украины. Я даже не хочу думать о таком, что 24 февраля 2024 года мы будем в такой же ситуации, как сейчас. Это было бы ужасно. Я не хочу о таком думать. Мы победим!" – подчеркнул Зеленский.

Глава государства считает, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оружие, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
Галина ГРИШИНА
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации
Галина ГРИШИНА
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
Галина ГРИШИНА
Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео
Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (179621)
2
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (128728)
3
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (82647)
4
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (41957)
5
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (36558)
6
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (22331)
7
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (21585)
8
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (20296)
 
 
 
 