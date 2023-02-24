Зеленский: Даже не хочу думать, что 24 февраля 2024 года мы будем в такой же ситуации, как сейчас

"Самое главное – это единство. Если будет недостаточно оружия, патронов, снарядов, то мы, конечно, можем проиграть. Но главное тут то, что мы будем терять наших людей. И для нашей страны это будет еще одним вызовом. Самая большая проблема, которая может случиться, – это слабость внутри Украины. Я даже не хочу думать о таком, что 24 февраля 2024 года мы будем в такой же ситуации, как сейчас. Это было бы ужасно. Я не хочу о таком думать. Мы победим!" – подчеркнул Зеленский.

Глава государства считает, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.