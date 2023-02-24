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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский объяснил, почему Украина может одержать победу в войне в этом году

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Зеленский: У нас есть мотивация, уверенность, друзья, дипломатия
Зеленский: У нас есть мотивация, уверенность, друзья, дипломатия
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

У Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в текущем году. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 февраля в ходе посвященной годовщине полномасштабного вторжения РФ пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости", которую транслирует телеканал "Ми – Україна".

"Если каждый из нас и наши партнеры будем оставаться крепким кулаком, если наши партнеры, объединенные ради нашей победы, сдержат все свои обещания и сроки – я в это верю. Я считаю, мы оказались мощными партнерами – этому есть подтверждения. Поэтому если все мы сделаем свою домашнюю работу, выполним свои задания – нас неминуемо ждет победа. Я уверен, что победа будет, и очень хочу – чтобы в этом году", – сказал президент.

Он отметил, что любой стране в мире было бы сложно противостоять агрессии со стороны РФ.

"У нас для этого [победы в войне] есть все: мотивация, уверенность, друзья, дипломатия, мы объединили все силы против этого нашествия. Я думаю, ни одна страна в мире не смогла бы в одиночку выстоять против такой агрессивной войны. Ну разве что США могли бы… И Украина противостоит [России] не сама. Нам помогают друзья – ради общих ценностей и чтобы эта агрессия не пошла дальше… Очень важно, чтобы каждый сфокусировался и работал на своем месте. Вот и все. И тогда будет победа, ведь на нашей стороне правда и дети, которых мы любим. И нам очень жаль, когда мы теряем их на фронте. А они [россияне] бросают всех, не считая смерти. Это их выбор", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, агрессия, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины
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