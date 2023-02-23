Буданов: Есть все шансы для нашей победы в этом году. Я от своих оценок не отступаю

Раннее он неоднократно давал аналогичный прогноз и сейчас подчеркнул, что продолжает придерживаться той же точки зрения по поводу завершения войны в Украине.

"Даст бог, все шансы для окончания войны нашей победой с возвращением всех наших границ образца 91-го года у нас есть. Это мои мнение и оценка. От них я никуда не отступаю", – сказал Буданов.

По его словам, РФ не заинтересована в том, чтобы затянуть эту войну на годы.

"Россия всячески старается как можно скорее закончить войну. Но их военный блок все еще пытается доказать, что "мы сможем, давайте уже ограничимся Донецкой и Луганской областями, но мы точно это сделаем, и останавливаем". Там есть несколько человек, которые считают, что затягивание конфликта идет на руку России. А есть определенное количество людей, которые считают, что это идет на руку Украине. Проблема в том, что на самом деле, хотя я ненавижу этих всех москалей, но там тоже есть неглупые ребята. И они четко понимают, что времени нет ни у кого. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше и быстрее придет полное разрушение и вооруженных сил, и экономики", – отметил начальник ГУР.