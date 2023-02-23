Украинская авиация и ракетчики в течение суток ударили по 16 целям врага – Генштаб ВСУ

Так, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.

"Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов", – сказано в сообщении.