Украинская авиация и ракетчики в течение суток ударили по 16 целям врага – Генштаб ВСУ

Так, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.
"Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов", – сказано в сообщении.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 22 февраля 2023 года, составили около 145 тыс. военных, 3334 танка, 299 самолетов, 287 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".