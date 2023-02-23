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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация и ракетчики в течение суток ударили по 16 целям врага – Генштаб ВСУ

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Украинская авиация нанесла ряд ударов по оккупантам
Украинская авиация нанесла ряд ударов по оккупантам
Фото: Повітряне командування "Центр" / Facebook

Украинские военные за сутки поразили ряд крупных целей российских оккупантов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 23 февраля.

Так, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.

"Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02j2nQhZuoFMhtiNCqVDzX2oebTEKf4i91FgM3mHwmdJGp81qgR1p4KdH7Ra2fCqRVl

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 22 февраля 2023 года, составили около 145 тыс. военных, 3334 танка, 299 самолетов, 287 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, война России против Украины, ракеты
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