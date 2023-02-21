Украинская авиация за сутки 16 раз атаковала позиции армии РФ. ВСУ также сбили три беспилотника – Генштаб

ВСУ также успешно атаковали зенитно-ракетный комплекс оккупантов на огневой позиции.
По информации Генштаба, украинские защитники сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Ланцет".
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили две позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника", – говорится в сообщении ВСУ.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения России украинские военные ликвидировали около 143 680 российских захватчиков, в том числе 820 – за последние сутки. Кроме того, армия РФ потеряла 3316 танков, 471 РСЗО и 299 самолетов.