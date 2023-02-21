Украинская авиация за сутки 16 раз атаковала позиции армии РФ. ВСУ также сбили три беспилотника – Генштаб

ВСУ также успешно атаковали зенитно-ракетный комплекс оккупантов на огневой позиции.

По информации Генштаба, украинские защитники сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Ланцет".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили две позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника", – говорится в сообщении ВСУ.