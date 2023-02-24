За 40 часов читатели "Молнии" собрали на 500 дронов для ВСУ 10,5 млн грн

"10 465 548 грн было собрано менее чем за два дня подписчиками "Молнии" на дроны-камикадзе в помощь украинским защитникам под Бахмутом. Спасибо за поддержку!" – говорится в сообщении.
Все средства, собранные подписчиками "Молнии" на дроны-камикадзе, перечислены на спецсчет Нацбанка для поддержки ВСУ.
"Молния" – крупнейший в Европе информационный Viber-ресурс, публикующий лишь важные и проверенные новости. Он присутствует также в Twitter, Telegram и YouTube на разных языках и имеет общую аудиторию около 5 млн пользователей.
Читатели "Молнии" также оперативно собрали 10 млн грн на морской дрон для защиты украинских морей от российских кораблей. И теперь во флоте морских беспилотников есть дрон с символическим названием "Молния".
United24 – официальная фандрайзинговая платформа по поддержке Украины, созданная по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. В рамках United24 идет сбор средств на "Армию дронов" для ВСУ по запросу военных.