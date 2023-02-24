За 40 часов читатели "Молнии" собрали на 500 дронов для ВСУ 10,5 млн грн

Все средства, собранные подписчиками "Молнии" на дроны-камикадзе, перечислены на спецсчет Нацбанка для поддержки ВСУ Фото: United24 / Twitter

"10 465 548 грн было собрано менее чем за два дня подписчиками "Молнии" на дроны-камикадзе в помощь украинским защитникам под Бахмутом. Спасибо за поддержку!" – говорится в сообщении.

Все средства, собранные подписчиками "Молнии" на дроны-камикадзе, перечислены на спецсчет Нацбанка для поддержки ВСУ.